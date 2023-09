Rocío Ramos-Paúl, sobre Silvia Bronchalo: "Cuando los hijos más te necesitan es cuando te das más cuenta de que los quieres mucho"

Desde que Daniel Sancho confesó el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, son muchas las incógnitas que giran en torno al caso investigado por la Policía de Tailandia. Así, el joven español continúa ingresado en la prisión de Koh Samui donde cada día recibe la visita de su madre, Silvia Bronchalo.

El pasado jueves, los medios de comunicación se hacían eco de que la exactriz no había visitado a su hijo, siendo esta la primera vez que Bronchalo no acudía a su cita diaria en la prisión. Un hecho que extrañó y sorprendió a todos hasta que, unas horas después, se supo que la mujer tenía una cita en la comisaría de Koh Phangan, la isla tailandesa en la que Sancho acabó, presuntamente, con la vida de Arrieta.

Este viernes, Silvia ha vuelto a acudir a Koh Samui y, a su salida, se ha despedido de los periodistas con un escueto 'adiós', algo que ha sorprendido a los reporteros, pues la mujer no se había despedido antes de la prensa. Por ello, tal como ha apuntado la periodista de El programa del verano, María Vicente, la estancia de Bronchalo en Tailandia podría estar tocando su fin.

Desde el plató del matinal, los colaboradores de la sección de actualidad del matinal de Telecinco han comentado el estado anímico de Silvia Bronchalo y, por ello, la psicóloga Rocío Ramos-Paúl ha apuntado que "querer seguir queriendo a tu hijo sabiendo que es un asesino es muy complicado para la cabeza": "Creo que es un proceso durísimo. Ella va a seguir queriendo a su hijo, pero tú esperas que tu hijo sea fontanero, ingeniero, que tenga su pareja... tus expectativas son muy importantes y cambiarlas es de las cosas más difíciles".

"Aquí el único responsable es su hijo, eh", ha destacado la psicóloga. Además, Patricia Pardo ha pedido que Ramos-Paúl evaluase la camiseta que este viernes ha llevado Silvia Bronchalo, en la que se podía leer 'Ahora te quiero más': "Sabes que yo no soy de interpretar. Me gusta el mensaje, me parece que es bonito dentro de todo este proceso del que estamos hablando. Cuando los hijos más te necesitan es cuando te das más cuenta de que los quieres mucho. Es su único vínculo en este momento con la realidad para Daniel Sancho. Esto no quiere decir que Silvia Bronchalo, en ningún caso, apruebe o justifique el comportamiento de su hijo, que quede claro".

Por su parte, Alfonso Egea ha recordado el caso de un preso al que le comunicaron que debían trasladarle de prisión, lo que suponía que su madre ya no podría ir a visitarlo y, por ello, decidió suicidarse: "Yo soy padre y he terminado por entender que el amor a una madre es diferente. Las madres sois la vida".

Unas palabras que han tocado el corazón de Patricia Pardo, quien ha apuntado que sus compañeros iban a conseguir hacerle llorar porque, debido a su embarazo, está "con las hormonas revolucionadas".