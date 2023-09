Los signos del zodiaco y los Reyes y presidentes españoles

Esta semana vamos a hacer un interesante estudio sobre los signos del zodiaco en los que han nacido los principales reyes, presidentes y caudillos españoles en este y otros siglos pasados y veremos el paralelismo que existe con los principales sucesos históricos de la época presente o pasada que les ha tocado vivir, e igualmente con su personalidad y modo de actuar. Sin duda se pueden sacar conclusiones muy interesantes y es una prueba más de como influyen los astros sobre esa persona y sobre el tiempo en que gobernó.

ARIES

El belicoso planeta Marte gobierna este signo relacionado con la guerra, o cuando menos con fuertes tensiones y crisis. Así ha sido en la práctica cuando España ha estado gobernada por un nativo de Aries, así todo el reinado del rey Felipe IV (1621-1665) estuvo lleno de guerras y eso causó el hundimiento económico y militar del imperio español. Y ya mucho más, en los tiempos actuales, el presidente Leopoldo Calvo-Sotelo (1981-82) metió a España en la OTAN y Mariano Rajoy (2011-18) afrontó el secesionismo de Cataluña.

TAURO

Este es, en teoría, un signo de crecimiento y prosperidad, y eso se vio claramente con la reina Isabel la Católica (1474-1504), con uno de los reinados más prósperos e importantes de la historia de España y que puso las bases de su futuro imperio. Más tarde Felipe III (1598-1621) no fue un rey destacado ni brillante, pero tuvo un reinado pacífico bajo el que surgió el llamado Siglo de Oro de las artes y las letras. Finalmente, Alfonso XIII es un rey mucho menos afortunado, aunque prefirió exiliarse antes de originar una guerra.

GÉMINIS

En este signo destaca una figura que brilla con luz propia, el rey Felipe II (1556-1598), bajo cuyo reinado el imperio español llegó a su máximo apogeo y prosperidad. Su mayor punto de fuerza estaba en la inteligencia, hombre frío, cerebral y reflexivo, un burócrata sumergido entre papeles y documentos, gran organizador y administrador que llevó a España a su máximo poder territorial, económico y militar desde su cuartel general en El Escorial, de donde nunca salía y donde acumuló una de las mejores bibliotecas.

CÁNCER

El más destacado en este signo fue el presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá Zamora (1931-36) cuyo mandato causó muchos descontentos y finalmente fue destituido antes de terminar su mandato. Entre los reyes de los últimos siglos y los presidentes o dictadores no sobresale ningún nativo de este signo tampoco entre los principales mandatarios o los líderes políticos que han ido surgiendo desde 1975, lo que parece indicar que no existe mucha afinidad entre el sensible Cáncer y el belicoso reino de España.

LEO

Bajo este signo nació uno de los reyes más importantes de la historia de España, Fernando III el Santo (1217-1252), algunos dicen que el mejor. Rey de Castilla y León, se entregó en cuerpo y alma a la reconquista y logró conquistar casi toda Andalucía, incluyendo las grandes ciudades de Córdoba y Sevilla, murió cuando iba a pasar a África. También importantes presidentes como el general Narváez en el reinado de Isabel II, o José Canalejas y Eduardo Dato en el reinado de Alfonso XIII, coincidiendo que ambos fueron asesinados.

VIRGO

Nació bajo este signo el presidente de la Primera República, Emilio Castelar (1873-74), un intelectual, periodista y escritor que intentó restablecer el orden y consolidar la república, pero no pudo ante las enormes dificultades que tuvo que afrontar. Por lo demás, no aparece este signo entre los grandes reyes de los últimos siglos o los principales presidentes, tal vez porque se encuentra en clara disonancia con Sagitario y Piscis, que sí son signos mucho más relacionados con España, según se ha demostrado con la experiencia.

LIBRA

Abundan los reyes y presidentes nacidos en este signo, entre los reyes el mejor sería quizás Fernando VI (1746-59) que fomentó la paz y la modernización de España. Varias décadas más tarde Fernando VII (1808-33) e Isabel II (1833-68), ambos de mucho peor recuerdo. Pero entre los presidentes destacan dos por su gran brillo y éxito, el conde de Floridablanca, primer ministro de Carlos III (1777-92), que llevó al cenit su reinado; y Adolfo Suárez (1976-81), que fue el gran artífice de la actual democracia y de la constitución del 78.

ESCORPIO

Este signo está relacionado con la muerte y los grandes cambios, y precisamente nos encontramos dos reyes cuyo reinado se produjo en momentos de una profunda crisis y supuso el final de un estado de cosas. Carlos II (1665-1700), a su muerte se extinguió la dinastía de los Austrias y se produjo la guerra de Sucesión; y décadas más tarde Carlos IV (1788-1808) que se vio obligado a abdicar y Napoleón invadió España, dando origen a la guerra de la Independencia. Estos fueron dos reinados especialmente desafortunados.

SAGITARIO

Considerado como el signo de España, no es extraño que tenga bastantes nativos, ya sea como reyes o presidentes. Empezando por Alfonso X el Sabio (1252-84), uno de los mejores reyes de la edad media. Ya en el mundo moderno Felipe V (1700-46), que trajo la dinastía de los Borbones y el popular y admirado Alfonso XII (1874-85), también el general Serrano (1868-74) que gobernó en el sexenio revolucionario; y en el siglo XX se destaca sobre todo el dictador Francisco Franco (1936-75), que se impuso por la fuerza.

CAPRICORNIO

Quizás el mayor representante de este signo sea Juan Carlos I (1975-2014) bajo cuyo reinado, que terminó muy mal, se recuperó la democracia. Igualmente, el presidente de la república Manuel Azaña (1936-39), la figura más representativa de ese periodo. Antes de eso, el dictador Miguel Primo de Rivera (1923-30), que logró el poder mediante un golpe de estado. Ya en tiempos pasados el conde-duque de Olivares (1621-43), válido del rey Felipe IV, que era quien gobernaba de hecho. Todos ellos terminarían muy mal.

ACUARIO

Sin duda, el más representativo es el actual rey Felipe VI, (2014-) nacido con Sol y Luna en este signo y bajo cuyo reinado España se introducirá en la era de Acuario. También podemos citar al rey Carlos III (1759-88), muy admirado por Felipe VI, bajo cuyo reinado se produjeron una gran cantidad de reformas y avances en todos los ámbitos. Finalmente, Juan Negrín (1937-39) primer ministro de la república durante la guerra civil, y Agustín Muñoz Grandes (1962-67) que fue vicepresidente con Franco y el número 2 del régimen.

PISCIS

Llama la atención la gran cantidad de reyes y presidentes importantes nacidos bajo este signo, que sin duda tiene mucho que ver con España. Desde Fernando el Católico (1474-1516) al emperador Carlos V (1516-56), Juan de Austria (1568-78). Ya en el siglo XIX el general Espartero (1840-43 y 1854-56), el primer ministro de la república Alejandro Lerroux (1933-35). En el siglo XX, el almirante Carrero Blanco (1973), Felipe González (1982-96), José María Aznar (1996-2004) y el actual presidente Pedro Sánchez (2018-), entre otros.