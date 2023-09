Estos son los invitados famosos de 'Pasapalabra' hasta el 4 de septiembre

Cada tres días, Pasapalabra cambia de invitados que acuden a ayudar a los concursantes a acumular el máximo de segundos posibles para enfrentarse a El Rosco.

Del 31 de agosto al 4 de septiembre estarán en el plató del programa de Antena 3 ayudando a Moisés y Fer (si ninguno cae eliminado) los actores Ken Appledorn y Armando del Río; la exjugadora de baloncesto Amaya Valdemoro; y la presentadora Irma Soriano.

Los primeros invitados de Pasapalabra de septiembre

Roberto Leal presentó en primer lugar al estadounidense Ken Appledorn, formado como intérprete en Sevilla, que protagonizó la película independiente Casting, que le valió el Premio al Mejor Actor de Reparto en el Festival de Cine de Málaga.

También ha participado en películas como The extraordinary tale of the times table; Rifkin’s festival de Woody Allen; o Malnazidos, de Javier Ruiz Caldera.

En televisión, Appledorn participó en Aída y Yo soy Bea en Telecinco; Bandolera en Antena 3; Museo Coconut en Neox; Arde Madrid en Movistar Plus + o Refugiados en La Sexta.

Su compañera de equipo fue la presentadora Irma Soriano, que fue una de las 'chicas Hermida' en el programa Por la mañana, de Televisión Española.

Ha estado al frente de formatos como La ruleta de la fortuna, El Gordo o De tarde en tarde, de Canal Sur. También ha sido colaboradora de programas como Sábado Deluxe u Hora punta. Además, concursó en Gran Hermano VIP de 2017, donde quedó 3.ª finalista (la ganadora fue Alyson Eckmannm seguida por Daniela Blume).

A continuación, Leal presentó al otro equipo, comenzando por Armando del Río, que actualmente participa en Mía es la venganza, que se emite en Divinity.

El actor maño es recordado por su papel de Manolo en la película Historias del Kronen, y ha participado en ficciones como Hospital Central, Sin tetas no hay paraíso, Gran Reserva, El nudo, Amar es para siempre, Centro médico y Servir y proteger.

La última en ser presentada fue Amaya Valdemoro, considerada como la mejor baloncestista femenina española de la historia. Ha participado en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004 y los de Pekín en 2008, además de haber ganado 3 anillos de la WNBA.

La madrileña consiguió el récord de ser la jugadora internacional con más partidos jugados en la competición estadounidense y, desde el pasado mes de octubre, está incluida en el Hall of Fame del Baloncesto Español en la promoción de 2019.