Fer desvela una regla no escrita de 'Pasapalabra' sobre la letra 'C'

Entre los concursantes de Pasapalabra hay una serie de trucos o reglas no escritas sobre El Rosco. Desde que siempre hay 4 o 5 muy complicadas de contestar o la que desveló este jueves Fer.

Precisamente el gallego fue el primero en empezar a contestar las preguntas de Roberto Leal en busca del bote de 802.000 euros tras acumular 162 segundos en el programa del día

Tras 2 respuestas, le cedió el turno a Moisés, que con sus 142 segundos contestó a 4 preguntas, decidiendo pasar palabra a su adversario para que siguiera jugando.

En el intercambio de turnos, fue Fer el primero en acabar la primera vuelta con 19 aciertos y 50 segundos, mientras que el riojano lo hizo con 17 aciertos y 32 segundos.

Moisés continuó jugando y se equivocó en la P cuando tenía 19 aciertos y 22 segundos de tiempo para seguir contestando. Entonces Fer desveló un secreto de El Rosco de Pasapalabra

"Hay una regla no escrita que dice que una palabra en la C no suele ser muy complicada. Como se me ha ocurrido una así, aunque igual no es, igual sí... ya se verá", reconoció el concursante gallego cuando tenía 21 aciertos.

Pero se equivocó, sumando su primer error en la entrega del día, así que decidió plantarse. Su rival continuó jugando hasta que alcanzó el empate, por lo que prefirió concluir su participación firmando tablas y evitando los dos La Silla Azul.