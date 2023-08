Laura Madrueño e Ion Aramendi recuerdan su paso por 'Supervivientes': "He sido muy feliz"

Laura Madrueño participó en el especial de Reacción en cadena junto a Marta Flich y Ana Terradillos. Las tres compusieron el equipo de 'Presentadoras' y se enfrentaron a 'Vecinos', formado por los actores de La que se avecina: Carlota Boza, Luis Merlo y Fernando Tejero.

Al inicio del programa, Ion Aramendi aprovechó para presentar a cada una de las presentadoras de la cadena, quienes comentaron los programas que encabezarían esta temporada, como Marta Flich con GH VIP.

Llegó el turno de Laura Madrueño y el presentador presentó la sintonía del programa que ambos compartieron hasta hace apenas tres meses: Supervivientes. "No me pongas esto que me emociono", dijo la presentadora con los ojos llorosos al recordar el programa.

"Laura, yo he sido muy feliz contigo en Supervivientes", le dedicó Aramendi, que también felicitó a su compañera por el trabajo que hizo. "Fue de 10, te lo he dicho públicamente y personalmente".

“He sido muy feliz yo también”, aseguró ella, recordando la aventura, donde ambos presentadores participaban por primera vez. "Eres una tía de 10", le volvió a recordar Aramendi antes de seguir con el juego.