Tu horóscopo diario: viernes 1 de septiembre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 1 de septiembre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Obstáculos, bloqueos o dificultades que te harán entender que tienes que abordar nuevos caminos o nuevas iniciativas para llegar a la solución de las cosas que preocupan en este momento, ya sea en el ámbito profesional y material o en la vida íntima y familiar. No es un mal día, pero debes hacer las cosas de otra manera.

Tauro

Hoy quizás no tengas un día demasiado bueno, al menos en apariencia, porque te vas a llevar un desengaño o incluso alguna traición. Sin embargo, en este momento te está protegiendo el más benéfico de los planetas, Júpiter, y lo que parece malo en apariencia a lo mejor podría acabar siendo bueno o muy bueno para ti.

Géminis

Riesgo de tensiones y disturbios en tu vida sentimental, o con uno de tus seres más queridos. Tensiones inesperadas que van a amenazar la estabilidad o incluso la persistencia de esa relación. Es un día de sorpresas que podrían ser poco agradables y no te conviene entrar en discusiones o conflictos si tienes ocasión de evitarlo.

Cáncer

Momento de ilusión, optimismo y esperanza que también va a estar apoyado en el hecho de que hoy te van a ir las cosas bien, pero es un optimismo poco sólido, ya que en un determinado momento, más bien hacia la segunda mitad del día, tu estado de ánimo podría cambiar bruscamente a peor. Realmente nada debes temer.

Leo

Tu buena estrella siempre te acompaña a todos los lados y se manifiesta en todas las circunstancias. También hoy la suerte te acompañará, pero va a ser, igualmente, un día de lucha y de ir retirando abundantes obstáculos que van a ir apareciendo en tu camino. Tras una mañana batalladora tendrás una tarde más fructífera.

Virgo

Te pones tanto en alerta y te tomas tan en serio las cosas que muchas veces ves enemigos y calamidades donde no los hay, del mismo modo que Don Quijote veía gigantes en vez de molinos de viento, y algo así te va a suceder hoy, pudiendo crearte un problema o generar gran tensión cuando no existía ninguna necesidad.

Libra

Hoy tendrás que enfrentarte a un ambiente un poco hostil, de esos que no te agradan en absoluto o te destrozan los nervios. Pero si a tu alrededor hay tensión debes hacer todo lo posible por no intervenir o no participar en ella, porque solo es algo de carácter pasajero. Aquellos que te rodean perderán fácilmente los nervios.

Escorpio

Grandes luchas y sacrificios por objetivos de carácter material y laboral. Vas a poner toda la carne en el asador y porque estás seguro de que puedes hacer realidad tus sueños, como así es en realidad. Por eso hoy tendrás un día lleno de batalla aunque al mismo tiempo de ilusión por todo lo bueno que puedes llegar a conseguir.

Sagitario

Vas a salir adelante y vas a tener un día favorable aunque tendrás que desenvolverte en medio de un ambiente de tensión o de mucho nerviosismo. Te será de gran ayuda tu natural tendencia al optimismo, a ver el lado bueno de las cosas y no agobiarte ante las dificultades. Tras una mañana turbulenta la tarde te va a ir mejor.

Capricornio

Hoy vas a tener que enfrentarte con un día difícil e incluso es posible que muchas de esas dificultades no sean casuales, sino que algún enemigo las ponga en tu camino, incluso algún enemigo que ante ti aparenta ser tu amigo. Hoy te conviene tener los ojos bien abiertos y buscar bien la verdadera causa de esos problemas.

Acuario

Déjate llevar por tu sexto sentido, hacer lo que tu corazón te dice que debes hacer. Eres muy independiente y quieres sentirte libre a la hora de hacer las cosas, sin embargo, hoy eso te va a venir bien. Si sigues los caminos convencionales el día te puede ir mal, pero si atiendes a tu voz interior todo te va a fluir bastante mejor.

Piscis

El paso de la Luna por tu signo te va a favorecer y no solo te dará una mayor inspiración, sino que también te traerá un poco más de suerte. Es un buen día en el caso de que tuvieras que viajar o asistir a algún asunto de carácter social, demás tendrás una disposición optimista o esperanzada aunque no haya razón para ello.