El alcalde de Albondón se disculpa por regalar una bayeta a las señoras del pueblo: "Es un auténtico error y lo asumo yo"

El pueblo de Albondón, en Granada, se ha vuelto viral por su polémico regalo en las fiestas patronales del municipio. Y es que, el Ayuntamiento ha entregado una botella de vino a los hombres y una taza con una bayeta a las mujeres.

Para apaciguar la polémica, Todo es mentira ha hablado por teléfono con el alcalde de Albondón, José Sánchez, quien no ha tardado en rectificar. "Todos los años hacemos un pequeño homenaje a los mayores. Como bien dije en el comunicado, ha sido un total error".

"Pido perdón porque es un auténtico error este detalle. Somos un partido que evoca por la igualdad, y estoy gobernando junto a tres mujeres y apostamos por la igualdad", ha continuado su disculpa.

Además, José Sánchez se ha señalado a él como único responsable desde el programa de Cuatro: "Lo he cometido yo. Lo asumo yo, pues no se ha equivocado nadie, nada más que el alcalde".

Aun así, el alcalde ha explicado: "Al terminar el acto me abrazaron y me felicitaron, nadie me comentó nada del regalo". "Comprendo que el regalo está mal, soy el responsable y pido perdón", ha repetido.