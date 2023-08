Terelu Campos cumple 58 años este jueves, 31 de agosto, y Así es la vida le ha rendido homenaje con los mejores momentos de la presentadora. Además, su hija, Alejandra Rubio, ha explicado cómo va a ser la celebración.

"Hoy vamos a reunirnos los que podemos de la familia e íntimos amigos", ha explicado la colaboradora de Telecinco ante las dudas sobre la salud de María Teresa Campos.

Por esta misma línea, la joven ha detallado que su abuela no estará presente en la cena de cumpleaños: "Hemos estado con mi abuela esta semana, como todas, para estar más unidos, pero ella no puede venir a celebrarlo, porque ya no sale de noche".

Eso sí, Alejandra Rubio ha aclarado: "Pero no sale de noche desde hace un montón de tiempo, no desde ahora, que nadie se asuste". "Todo está bien, pero los ánimos son distintos", ha expresado la colaboradora de Así es la vida.