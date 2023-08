Sonsoles Ónega reaparece por sorpresa en 'Y ahora Sonsoles' con una "importantísima" exclusiva

Antes del arranque de la nueva temporada televisiva, Sonsoles Ónega ha vuelto por sorpresa este miércoles 30 de agosto a Y ahora Sonsoles para anunciar a los espectadores una "información importantísima" que se hará pública cuando regrese oficialmente al magazine.

A lo largo del último mes, la presentadora ha disfrutado al máximo con sus hijos de un mes de descanso, durante el cual ha cruzado el charco para visitar Río de Janeiro (Brasil) y Miami (EE UU).

Si bien su esperado regreso a este programa de Antena 3 estaba previsto para el lunes 4 de septiembre, la periodista se ha visto obligada a adelantar su vuelta al trabajo a este miércoles para compartir una 'bomba' informativa que contará el próximo lunes.

En la recta final de Y ahora Sonsoles: Verano, Rebeca Haro, quien ha conducido este magazine durante la ausencia de Sonsoles, fue quien personalmente dio paso, de pronto, a la periodista, ubicada en la redacción. Tan pronto se escuchó su nombre, el público del plató rugió con un sonoro aplauso que hizo sacar los colores a la periodista.

"Ya estoy a tope. Gracias por ese aplauso que me saca los colores y los calores", expresó Ónega. "Estrenamos el lunes 4 de septiembre a las 6 de la tarde temporada y con una información importantísima en exclusiva con un material que solo podrán ver aquí el lunes a las 6 de tarde".

Durante esta inesperada intervención, la expresentadora de Ya es mediodía también quiso poner en valor el trabajo de Rebeca Haro como su sustituta durante los meses de verano: "Tú sabes Rebeca y a ustedes se lo quiero contar digo Rebeca porque lleva todo el verano trabajando y muy bien que hay un ambientazo de arranque de temporada en esta redacción que no puede ser, da gusto volver así con todas las fuerzas para afrontar la temporada", destacó.

Tras agradecer esta calurosa bienvenida, la periodista también aprovechó estos minutos para adelantar algunos los contenidos que tendrá la nueva temporada de Y ahora Sonsoles, así como dejar caer que este viernes 1 de septiembre se emitirá un avance de la gran exclusiva que se podrá ver la semana que viene en el programa.

"El viernes, Rebeca tiene un sorpresón para ustedes, para la audiencia", anunció. "Hoy me han dejado verla que aquí son muy suyos y lo guardan todo bajo cuatro llaves, pero he podido ver la sorpresa entera y he dicho 'por favor, un avance para Rebeca, que podamos enseñarlo' y me lo han concedido".

Tras esto, la comunicadora presentó un pequeño clip en el que poco se podía vislumbrar. Sin embargo, algunos internautas predicen que podría tratarse de vídeo musical protagonizado por la propia Rebeca Haro para despedir por la puerta grande a la presentadora.