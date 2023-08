Un abogado, sobre la polémica del licor para hombres y bayetas para las mujeres: "Hay un problema de base social más que jurídica"

Los regalos de las instituciones siempre son bienvenidos por aquellos que los reciben. Sin embargo, a algunas habitantes de Albondón, en Granada, no les ha sentado nada bien el obsequio que la residencia de ancianos les hizo.

El Ayuntamiento decidió que dar una botella de licor a los hombres y una taza con una bayeta a las mujeres era una gran idea y, así, otorgaron los presentes a los residentes del complejo de ancianos, generando una gran oleada de críticas de las que En boca de todos se ha hecho eco.

Así, el matinal de Cuatro ha contactado con Belén y Francisco para ofrecer los dos puntos de vista del debate que se ha instaurado en el pueblo granadino. Por su parte, Belén ha destacado que ella participó en la merienda organizada por la institución, y que también recibió una taza y una bayeta.

"A mí me regalaron una taza y una bayeta. No es un regalo sexista porque lo puede usar cualquier persona de mi casa. A mí el licor no me gusta, si me lo hubieran dado, no lo quiero", ha comentado Belén. Por su parte, Francisco ha recalcado que "son las mujeres que reciben la bayeta quienes se quejan".

"Después del día de la merienda he estado una semana en Albondón y no he recibido ni una queja. Me parece que esto no es noticia. Me siento fatal de que mi pueblo se vea en la televisión por un regalo de una taza y un pañito", ha agregado la mujer.

Asimismo, Francisco ha apuntado: "Hemos denunciado que es un regalo sexista porque hemos recibido quejas. Es verdad que antes de ser publicado, conmigo, que soy el que ha denunciado, habla la prensa y yo cuento lo que ha pasado. La prensa me dice que antes de publicar nada tienen que contrastar con la otra parte el tema y me piden el número del Ayuntamiento. Se lo doy y me gustaría saber qué dice el Ayuntamiento".

Desde el plató del matinal, Diego Losada ha explicado que el Ayuntamiento ha emitido un comunicado en el que ha pedido disculpas por los regalos entregados y donde, además, señalan que revisarán los protocolos de igualdad para futuras ocasiones. Por su parte, el abogado Joaquín Moeckel ha apuntado: "La intervención de la vecina de Albondón me ha sorprendido. Creo que hay un problema de base social más que de base jurídica. Si una persona joven ve normal que le den una bayeta y una taza y al hombre un licor... Algo está mal en la sociedad".