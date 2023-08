'Egg Crack Challenge', el reto viral de cascar huevos en la cabeza de los niños que indigna a los expertos: "No están priorizando bien"

Conseguir seguidores y 'me gusta' en las redes sociales supone que, en ocasiones, los usuarios se olviden de ciertos valores y publiquen imágenes o vídeos que no sientan bien a todo el mundo y que, incluso, pueden resultar un verdadero peligro.

En las últimas semanas, en las redes sociales se están acumulando los vídeos de padres y madres que se graban junto a sus hijos pequeños elaborando un plato de comida para el que necesitan huevos. Sin embargo, su manera de abrir este alimento es lo que ha generado un gran revuelo.

Bajo la mirada de los pequeños, contentos por estar haciendo la comida junto a sus padres, de pronto, estos cogen un huevo y lo cascan sobre la cabeza del niño, que queda perplejo ante la situación que acaban de vivir. Los progenitores, por su parte, intentan aguantar la risa, haciendo del caso algo de lo más normal. Todo ello, como decimos, para conseguir 'me gusta' y seguidores.

Este jueves, El programa del verano ha contactado en directo con Sara Noguera, especialista en crianza respetuosa para comentar un hecho que Patricia Pardo ha calificado como "atroz" y "espeluznante": "Es muy llamativo que cuando el padre o la madre le invita a hacer lo mismo, ninguno de los niños es capaz de devolver la jugada".

"Ningún niño quiere repetir lo que han hecho con él porque no lo ha entendido como una broma, sino como una agresión. Si, previamente, decimos que vamos a jugar a que yo te casco un huevo en la cabeza y tú a mí otro, el niño lo haría seguro porque lo entendería como un juego. Pero si no lo has hecho, el niño no lo entiende así y te estás aprovechando de la confianza que él tiene en ti para que te ría la gracia gente a la que no conoces, que es lo más preocupante de todo esto", ha señalado la experta.

"Esto son todas las premisas de todo lo que no deberías hacer con un niño pequeño al que respetas y quieres: abusas de su confianza, le humillas en público, le haces sentir que quejarse no está bien porque tú te estás riendo", ha apuntado Noguera que, además, ha recalcado que cuando el adulto se ríe de la situación es "una falta de empatía y de inteligencia emocional".

Finalmente, la experta ha explicado que este tipo de comportamientos y situaciones podrían tener un impacto en los niños: "El reto en sí no tiene por qué dejar una huella emocional. Lo que sí va a hacerlo es la falta de empatía y de acompañamiento emocional. Si esto lo haces en un vídeo para que todo el mundo se ría y lo estás compartiendo con más gente todo el rato, estás buscando que la sociedad, a la que no conoces, te apruebe tus gracias. No estás priorizando correctamente. Quien te necesita es tu hijo, con o sin vídeo".