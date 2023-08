Robles cree que la amnistía es "un concepto teórico" y asegura que los tribunales valoran "casos individuales" y no un perdón general

El Gobierno sigue a vueltas con la amnistía, una de las condiciones de ERC y Junts para apoyar la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha querido ser muy prudente este jueves al respecto al hablar de la medida como un "concepto teórico" y ha asegurado que los tribunales, "el derecho penal", se pronuncian sobre casos individualizados, restando opciones a un perdón generalizado. En este sentido, sí ha insistido en que "la solución final tiene que ser siempre en el marco de la Constitución".

"Hablar de amnistía con carácter general está bien desde un punto de vista teórico, pero el derecho penal siempre tiene en cuenta actuaciones individualizadas porque los tribunales lo que hacen es valorar actuaciones individualizadas", ha lanzado Robles en una entrevista en la Cadena Cope. Así, la magistrada ha contado que ella "ignora" si se "está trabajando en algo". "Vamos a ver en qué se está trabajando, yo lo ignoro, yo no lo sé", ha contestado en varios momentos de la charla.

En este sentido, sí ha repetido un discurso que los ministros llevan días haciendo suyo y que pasa por asegurar que los textos que se aprueben -de nuevo, con la prudencia de "cuando surja el momento, si es que surge algo"- se adecuarán a la Constitución, "que permite unas interpretaciones acordes a la realidad social". "Tenemos un marco y ese marco es la Constitución Española y cualquier posicionamiento que se tome desde el punto de vista de consultas penales debe hacerse en ese marco", ha remachado.

Más prudente aún respecto a la amnistía ha sido la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. En una entrevista en la Cadena SER ha evitado pronunciarse hasta en tres ocasiones. Sí ha asegurado ser "partidaria" de formar gobierno, pero ha insistido en que las negociaciones se han de realizar "dentro del marco de la Constitución". "No quiero pronunciarme sobre un tema específico porque no me parecería adecuado", ha continuado.

Puigdemont niega que haya negociaciones

Con todo, este jueves también ha hablado el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para contar que no hay "ninguna negociación en marcha con nadie" de cara a una posible investidura de Pedro Sánchez. Sí hay, ha lanzado, "conversaciones con diferentes actores políticos, como es lógico", pero ha pedido no confundirlo con negociaciones. Asimismo, Puigdemont ha anunciado que el próximo martes comparecerá desde Bruselas en la conferencia inaugural de la jornada interparlamentaria, donde explicará cuál es la propuesta del partido para empezar a negociar.