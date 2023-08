Los taxistas esperan que la movilización del próximo martes en Barcelona sea "de las más grandes que se han visto"

Élite Taxi espera que la movilización del próximo martes 5 de septiembre en Barcelona, una marcha lenta de taxis por el centro, sea "de las más grandes que se han visto" en la ciudad. Lo ha dicho el representante de la entidad, Tito Álvarez, después de la reunión que mantuvo este miércoles por la tarde con la consellera de Territorio, Ester Capella, en el primer encuentro de ambos desde que ella asumió la cartera.

La movilización del martes, en la que Álvarez espera "miles" de taxis, denunciará la sanción de 123.000 euros que la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) ha impuesto a la entidad por hacer boicot a Uber y otras plataformas. "Uber es el verdadero mafioso", ha asegurado Álvarez, que ha augurado que el 5 de septiembre, de 9 de la mañana a 2 del mediodía, los taxistas "colapsarán el centro de Barcelona".

Álvarez ha salido satisfecho de la reunión con Capella y ha celebrado que el modelo de taxi que el Departamento dibuja "es muy similar" al que defiende el colectivo. Así, ambas partes coinciden en que hay que "reforzar un servicio público de interés general" y también endurecer las sanciones internas para evitar malas praxis al sector.

El representante de Élite Taxi también ha destacado la buena sintonía con el Departamento y con su director general, Oriol Martori, también presente en la reunión junto al secretario de Transportes, Marc Sanglas. Las conversaciones que la entidad ha mantenido con Martori durante el agosto han servido para que los taxistas hayan decidido "relajar" las movilizaciones. Unas conversaciones en que el Govern ha mostrado una actitud "muy buena" y que han convencido a Élite Taxi de que ambos actores podrán trabajar para hacer "mejoras estructurales en el sector, que son lo que necesita".

Movilización contra la multa

Pero en paralelo, Álvarez también ha anunciado que la movilización del martes saldrá adelante "sí o sí", una movilización en la que "miles" de taxis se concentrarán desde las nueve de la mañana en las torres venecianas. A partir de las diez menos cuarto se desplazarán en marcha lenta por toda la Gran Vía, por la calle Balmes y hasta Via Laietana. Álvarez ha augurado que la movilización durará hasta las dos del mediodía.

Una vez en Via Laietana, los taxistas prevén hacer una protesta ante la sede de la ACCO por la multa impuesta a finales de julio a Élite Taxi por hacer boicot en Uber y a otras plataformas de movilidad. "Uber es el jefe de la ACCO, es el que está moviendo sus hilos. Es el verdadero mafioso", ha denunciado Álvarez, que ha augurado que la movilización del martes será "masiva" y servirá también para denunciar "que no nos censurarán, que no nos callarán y que la Autoridad Catalana de la Incompetencia actúa como la Gestapo".

Tráfico de influencias

Del mismo modo, Álvarez ha asegurado que el colectivo tiene "indicios" de que puede haber habido "tráfico de influencias" en la ACCO, y por eso ha explicado que la movilización del martes acabará en el Parlament donde los taxistas pedirán a los grupos parlamentarios que impulsen una comisión de investigación para averiguar si ha habido alguna irregularidad.