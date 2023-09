Qué hacer si nuestro perro se niega a comer: causas y soluciones

La alimentación de nuestros perros es un factor muy importante a la hora de cuidar de su bienestar, no obstante, a veces podemos encontrarnos con razas o individuos que, al igual que los niños, son más quisquillosos con lo que comen y que, por tanto, nos lo pondrán difícil a la hora de escoger su dieta.

Hoy en día hay diferentes tipos de dietas disponibles en el mercado, desde los clásicos piensos (donde tenemos muchas marcas entre las que elegir), a la dieta natural (que engloba la comida deshidratada, la BARF o la comida cocinada, entre otros).

No obstante, ¿qué podemos hacer si nuestro perro deja de comer de la noche a la mañana? Según Laura González, veterinaria y fundadora del canal de YouTube 'Tu veterinaria', lo primero que debemos hacer es descartar cualquier enfermedad que pueda estar produciendo la falta de apetito de nuestros peludos.

"Sí es cierto que hay algunas razas determinadas como los yorkies, bichones, chihuahuas o huskies que pueden ser malos comedores, pero la hiporexia (comer menos de lo que se debería) y la anorexia (no comer nada) siempre hay que revisarlas", aconseja.

Qué puede causar la falta a los perros

Entre las causas médicas que pueden estar detrás de la falta de apetito de nuestros peludos se encuentran los problemas en la boca, las patologías digestivas y las enfermedades respiratorias.

Dolor al comer . González explica que esta causa es muy común en clínicas y que provoca que "aunque el paciente tiene muchas ganas de comer, en cuanto se lanzan a hacerlo y mastican sienten dolor y no pueden".

. González explica que esta causa es muy común en clínicas y que provoca que "aunque el paciente tiene muchas ganas de comer, en cuanto se lanzan a hacerlo y mastican sienten dolor y no pueden". Problemas digestivos . Algunos perros pueden tener el sistema digestivo más sensible y, por ello, sufrir patologías digestivas. "Al comer ciertas cosas que se salen de su dieta, por ejemplo, pues les sienta mal y no quieren comer", detalla la veterinaria.

. Algunos perros pueden tener el sistema digestivo más sensible y, por ello, sufrir patologías digestivas. "Al comer ciertas cosas que se salen de su dieta, por ejemplo, pues les sienta mal y no quieren comer", detalla la veterinaria. Enfermedades respiratorias. Aunque nos pueda parecer extraño, si nuestro perro padece algún problema en el sistema respiratorio, "puede sufrir un síntoma conocido como anosmia, que hace que deje de oler y, por tanto, tampoco huele la comida y por ello dejar de tener apetito", afirma González.

Por estos motivos, si nuestro perro deja de comer de un día para otro, la experta recomienda que acudamos a nuestro veterinario de confianza, para poder descartar cualquiera de las patologías anteriores antes de poner en marcha algunos trucos para aumentar el apetito de nuestro compañeros de cuatro patas.

Siete ideas para aumentar el apetito de nuestros perros

Si hemos descartado cualquier problema médico y nuestro perro sigue sin comer o continúa comiendo menos de lo normal, existen algunos trucos para intentar aumentar su apetito.

Estimulantes del apetito . González explica que existen nutracéuticos (además de los farmacéuticos, para los cuales necesitamos la receta de nuestro veterinario) que podemos encontrar en el mercado, tanto en tiendas de animales como de forma online. "Son estimulantes del apetito y funcionan bastante bien", asegura.

. González explica que existen nutracéuticos (además de los farmacéuticos, para los cuales necesitamos la receta de nuestro veterinario) que podemos encontrar en el mercado, tanto en tiendas de animales como de forma online. "Son estimulantes del apetito y funcionan bastante bien", asegura. Combatir el calor . Si nuestro perro ha empezado a comer menos a la vez que los termómetros han subido, es posible que esté disminuyendo su ingesta por el calor. "Un consejo para solucionar esto es administrarle las comidas a primera hora de la mañana o a última hora del día, evitando el mediodía, cuando probablemente no tenga tanto apetito", detalla González.

. Si nuestro perro ha empezado a comer menos a la vez que los termómetros han subido, es posible que esté disminuyendo su ingesta por el calor. "Un consejo para solucionar esto es administrarle las comidas a primera hora de la mañana o a última hora del día, evitando el mediodía, cuando probablemente no tenga tanto apetito", detalla González. Variar su dieta. La veterinaria cuenta que, en aquellos perros que se alimentan únicamente de pienso, es probable que se terminen aburriendo de la comida, por ello, "podemos intentar variarla utilizando distintas marcas y siempre que sepamos que le sienta bien a nuestro perro" o ofrecerles otro tipo de alimentos, como las latas de comida húmeda.

Añadir caldos, licuados o salsas aumenta la humedad del pienso y la palatabilidad del producto

Aumentar la palatabilidad de los alimentos . Otro truco que podemos probar con los piensos es "añadir caldos (como el de hueso) o licuados y salsas (de verduras o carne magra de buena calidad) que hagamos precisamente para nuestros perros". "Así, aumentamos la humedad del pienso y aportamos más palatabilidad al producto", añade la experta.

. Otro truco que podemos probar con los piensos es "añadir caldos (como el de hueso) o licuados y salsas (de verduras o carne magra de buena calidad) que hagamos precisamente para nuestros perros". "Así, aumentamos la humedad del pienso y aportamos más palatabilidad al producto", añade la experta. Cambiar a la dieta natural . González asegura que la alimentación natural es muy buena a nivel de calidad nutricional y afirma que "suele funcionar muy bien con perritos poco comedores". "Además, hay una alta gama de productos entre los que elegir, como las dietas deshidratadas, la BARF (cruda) o la comida cocinada", ejemplifica.

. González asegura que la alimentación natural es muy buena a nivel de calidad nutricional y afirma que "suele funcionar muy bien con perritos poco comedores". "Además, hay una alta gama de productos entre los que elegir, como las dietas deshidratadas, la BARF (cruda) o la comida cocinada", ejemplifica. Tener un horario de comidas . Aunque hay algunos perros que sí se saben administrar los recursos (en cuyo caso podríamos dejarle la comida a su alcance todo el día), hay otros que no. "Van comiendo de poco en poco durante todo el día y no terminan de realizar bien la digestión, lo que puede disminuir su apetito", explica González. "También pueden aburrirse de ver siempre la comida ahí, delante suyo, por ello, lo ideal es que tengan un horario de comidas, como nosotros".

. Aunque hay algunos perros que sí se saben administrar los recursos (en cuyo caso podríamos dejarle la comida a su alcance todo el día), hay otros que no. "Van comiendo de poco en poco durante todo el día y no terminan de realizar bien la digestión, lo que puede disminuir su apetito", explica González. "También pueden aburrirse de ver siempre la comida ahí, delante suyo, por ello, lo ideal es que tengan un horario de comidas, como nosotros". Hacer ejercicio. Por último, la veterinaria recomienda realizar actividades que promuevan el ejercicio de nuestros perros, ya que "hay algunos casos, como cuando se hacen mayores, que por su vida sedentaria no gastan energía y, por tanto, tampoco comen". "Si aumentamos el ejercicio y el gasto energético, también aumentaremos su apetito", añade.

Además de todos estos consejos, la experta veterinaria recuerda que a los perros hay que tratarlos como a niños pequeños: "No debemos someternos a sus caprichos, si nuestro perro sabe que si no se come el plato de pienso, más tarde, cuando nos pida un trozo de pan, pollo o galleta, se lo damos, lógicamente no va a comerse su comida".

"Hay que encontrar el equilibrio entre acceder a sus peticiones caprichosas e intentar que tengan una dieta variada para que no estén comiendo siempre lo mismo", concluye.