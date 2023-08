El PSOE aprovechará la oferta del PP para distanciarles de Vox y tratará de aislar a Feijóo en su investidura

El PSOE tiene clara la respuesta a la oferta del PP de que apoyen la investidura de Alberto Núñez Feijóo: no es no. Ahora bien, el llamamiento del presidente 'popular' les abre una nueva ventana de oportunidad y pretenden aprovecharlo para distanciarles de Vox y abrir la posibilidad de que el candidato a la investidura sufra un varapalo mayor del que se espera el 26 y 27 de septiembre. Es decir, que la votación de ese Pleno sea como la de la Mesa del Congreso, en la que el PP solo cosechó 139 votos y no los 172 con los que actualmente cuenta.

Lo deslizó en público la portavoz del partido, Pilar Alegría: "Por cierto, no sé si habrá recibido alguna llamada del señor Abascal" tras el ofrecimiento de que les dejaran gobernar dos años y firmar seis pactos de Estado. Luego insistieron fuentes de la Ejecutiva Federal del partido. "A la votación de la Mesa también llegaron con 172 y se quedaron con 139", rememoraron. El motivo entonces fue que los 'populares' -al ver cómo la tercera autoridad del Estado iba a caer en manos de los socialistas y el control del órgano, en poder de la izquierda- decidieron dejar a los de Santiago Abascal sin ningún puesto en la Mesa, que rige el trabajo y que da visibilidad a los grupos que lo conforman. Como ejemplo, Vox no tuvo la oportunidad de votar en contra de la conformación de las formaciones independentistas ERC y Junts como grupo propio la semana pasada.

Así las cosas, no es ningún secreto que en Vox no sientan bien los llamamientos que el PP ha realizado al PSOE en los últimos tiempos. Si bien es cierto que Abascal no habló ayer y que cuando los 'populares' hicieron una apelación a "cinco o seis socialistas buenos" los de Abascal reaccionaron simplemente diciendo que "no conocían a esos socialistas", sí lo ha hecho en anteriores ocasiones. Es más, en la campaña electoral, el líder de Vox cargó contra Feijóo por sus mensajes al PSOE y al PNV. "Ante esa izquierda cada vez más dañina, vemos un señor Feijóo cada día un poco más despistado. Sorprende que siendo tan centrista esté tan poco centrado", apuntó.

Con todo, el problema que ven en el PSOE para Feijóo va más allá de los votos que reciba en la investidura y de que sea "fallida". Cabe recordar en este punto que el presidente del PP se presentará con el beneplácito de los suyos, de Vox, de Unión del Pueblo Navarro y de Coalición Canaria. Estos apoyos suman 172 votos afirmativos, cuatro por debajo de la mayoría absoluta. Para alcanzarla, necesitaría al PNV -que ha reiterado hasta en cinco ocasiones que no se lo facilitará-, a los independentistas -cuyo apoyo tampoco parece viable- o de los socialistas, que ayer insistieron: "El PSOE no facilitará la investidura de Feijóo".

En Ferraz creen que el candidato popular solo tiene un objetivo: "Asegurar su supervivencia política". "No está pensando en la estabilidad de su país, solo en su pellejo. Si alguien dudaba que con esto Feijóo buscaba proteger su carrera, con la propuesta de los dos años se demuestra", añadió la también ministra de Educación. En este punto, desde la Ejecutiva Federal volvieron a agitar el fantasma de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. En opinión de uno de los miembros de la dirección, el PP "abrirá el melón" sobre el liderazgo "una vez acepten que se van a ir a la oposición". "Se oyen desde aquí los ruidos del motor de otros", continuaron.

Con todo, no es la primera vez que el PSOE desliza esta idea. Con los resultados de las elecciones aún calientes, en las filas socialistas recordaban los vítores a la presidenta madrileña en la noche electoral cuando Feijóo estaba valorando el resultado en el mítico balcón de la calle Génova. También en un documento interno del comité de campaña autonómico, los socialistas aseguraban "tener constancia" de que en Génova "y en territorios del PP había preocupación importante" por esto. "Las apariciones en prensa de Díaz Ayuso en días señalados solo pueden interpretarse como un aviso a navegantes por esta situación errática de Feijóo", podía leerse en uno de los folios que manejaban los miembros del Comité Electoral.