Así era 'La guillotina', el concurso de preguntas de Jesús Vázquez

En La Guillotina, cuatro concursantes debían superar las diferentes fases planteadas en cada programa para conseguir hacerse con el premio. El concurso, presentado por Jesús Vázquez, se emitió en Telecinco entre el 13 de marzo de 2010 y el 20 de junio del mismo año.

Así, el primer juego, llamado 'Pareja de tres', se basaba en que los jugadores respondieran a una serie de preguntas. En total, se hacían diez preguntas y cada acierto suponía sumar 2.000 euros al marcador. El participante que conseguía más aciertos pasaba a la siguiente ronda; los dos restantes participaban en un duelo para expulsar a uno de ellos.

En la segunda fase, 'Enigma', los tres concursantes respondían a preguntas con un tema en común como el título de una película o una ciudad concreta. Cada respuesta correcta también sumaba 2.000 euros y, además, por cada pregunta bien contestada se desvelaba una pista para adivinar el enigma, cuya solución sumaba 10.000 euros.

La tercera ronda, 'Juego de los anillos', la mesa se dividía en cuatro casillas que escondían una palabra con premios en metálico. El concursante cuyo marcador era más alto comenzaba eligiendo una de las casillas y descubría el importe por el que jugaba. Para ganar el premio, el participante debía formar un anillo de palabras a partir de la que le daba el nombre de la casilla: en total, cinco términos y una palabra intrusa. Tras resolver los anillos, el jugador que hubiera acumulado más dinero debía resolver el anillo guillotina o, por el contrario, cedérselo a un adversario.

El concursante tenía 60 segundos para resolver el anillo guillotina. Si acertaba, pasaba a la final. Si no, era eliminado y el importe de su marcador pasaba a su adversario. El concursante que llegaba a la final se enfrentaba a 'La guillotina', donde concursaba por el bote acumulado. En esta prueba, debía buscar una palabra y, para ello, contaba con cinco pistas. Si no elegía bien, iba viendo cómo su premio se dividía. Si no acertaba, tenía una nueva oportunidad en el programa siguiente, donde debía enfrentarse a cinco nuevos concursantes.