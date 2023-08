Valeria Vegas homenajea a Umbral en una broma de 'YAS Verano' y pone en un brete a Rebeca Haro

El plató de YAS Verano vivió este martes un momento muy divertido que en cambio dejó por unos instantes noqueada a su presentadora, Rebeca Haro.

En los últimos minutos de programa, Rebeca preguntó a su colaboradora Valeria Vegas qué opinaba sobre los haters en las redes sociales, cuestión que la escritora ignoró, y aprovechó para mostrar su "enfado".

"Creo que ese no es el tema. He venido a hacer mi sección hoy, ¿vale? Lo siento, Rebeca. Sí, es verdad. Es decir, a mí me habéis llamado para que yo venga los martes a hacer mi sección. Son las 19.49h, se está acabando el programa y yo no he hecho mi sección", protestó la autora de las memorias de La Veneno, ante la incredulidad de la presentadora de Antena 3, que trató de tranquilizarla.

“Que sí, Valeria, pero tranquila. Si sabes que la sección se va a hacer, pero hay otros temas también”, respondió la sustituta de Sonsoles Ónega.

"Sí, pero está pasando la tarde, no hacéis más que poner unos vídeos estúpidos que no le interesan a nadie...", continuó diciendo Valeria Vegas. "Yo he venido a hacer mi sección. Y si no hago mi sección, cojo, me levanto y me voy", sentenció, mientras hacía el amago de marcharse.

En realidad todo se trataba de una broma que Valeria no pudo guardar más tiempo, rápidamente reconoció: "¡Que es mentira! ¡Es broma!", mientras abrazaba entre risas a una apurada Rebeca Haro.

"Dios mío, y yo pensando: 'No me hagas esto, que es mi última semana'", respondió Rebeca. "Te vamos a dar un Goya", añadió más tarde.

La broma tenía un sentido: Valeria homenajeaba así al escritor Francisco Umbral y su célebre enfado con Mercedes Milá con motivo del aniversario del fallecimiento del célebre autor. "Hoy hacemos el baúl... de Paco Umbral", explicó entre risas Valeria, en referencia a su sección, El baúl de Valeria, sección en la que repasa la vida y obra de grandes figuras.