Miguel Bosé, Ana Obregón y Tamara Falcó preparan un musical sobre sus vidas en un nuevo programa de Telecinco

El musical de tu vida es una de las grandes apuestas de la nueva temporada de Telecinco, y Mediaset ha confirmado que comienzan las grabaciones del formato que combina el talk show con el género musical.

Así, cada programa rendirá homenaje a un invitado famoso, y lo hará con una entrevista en profundidad, a la par que con números musicales que recrearán momentos vitales dignos de recordar.

Entre los nombres que ha adelantado Mediaset que serán los invitados del nuevo programa destacan Miguel Bosé, Ana Obregón, Tamara Falcó y Paulina Rubio, entre otros.

El programa llega a España de la mano de Globomedia (The Mediapro Studio) y tendrá al veterano Carlos Sobera como presentador. Por su parte, los números musicales estarán producidos, coreografiados e interpretados por profesionales con una larga trayectoria en el género, según ha informado la cadena.

"Toda vida merecería un musical", aparece como premisa del formato internacional. Y es que El musical de tu vida es una adaptación del formato belga The Musical of your Live, programa galardonado con premios como Rose D'Or y el Premio al Mejor Factual de Entretenimiento en el MIPTV 2022.

A través del ingenio y el humor, el programa hará reinterpretaciones de canciones clásicas y populares para contar las mejores anécdotas de los famosos homenajeados. "Emoción, música, reencuentros y sorpresas son algunos de los ejes en torno a los que girará este nuevo espacio familiar", describe la cadena.

Así, El musical de tu vida se unirá a la parrilla de Telecinco de 2023-2024, junto al regreso de GH VIP, las nuevas ediciones de Got Talent, las nuevas temporadas de Entrevías y La que se avecina, las nuevas entregas de ¡Allá tú! y el estreno de Cuentos chinos, presentado por Jorge Javier Vázquez.