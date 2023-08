Valeria Ros ha sorprendido tanto a sus compañeros de Zapeando como a los espectadores del programa al contar el dolor más grande que ha sentido en su vida.

"Hay que tener mucho cuidado con la nariz. Yo me hice un piercing en un Chiringuito de Mallorca y no sabéis el dolor", ha comenzado a contar la humorista.

"Yo me he hecho piercings en muchos sitios, porque así era rebelde, aunque ahora no se lleve tanto, y nunca me ha dolido tanto algo", ha insistido la colaboradora.

Además, ha contado, en clave de humor: "Me tuvieron que poner un ventilador e iba saludando así a los guiris". Ante la sorpresa de los colaboradores, ha afirmado: "Fue mucho peor que un parto. Nada que ver, del parto ya ni me acuerdo"

Cuando ha comenzado a dar detalles, Miki Nadal le ha dicho que no quería saber nada más. "Pues ya ni cuento el del pezón entonces", ha bromeado Valeria Ros.