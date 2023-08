Así es Sonia Monroy, la colaboradora de 'Crónicas Marcianas' que fue expulsada de la gala de los Oscar

Aunque Sonia Monroy debutó en televisión como bailarina en 1996 en Esta noche cruzamos el Mississippi, donde se hizo muy conocida para los espectadores fue en Crónicas marcianas.

La barcelonesa fue colaboradora del programa de Javier Sardá de 1998 a 2005, donde protagonizó discusiones, bailes, y polémicas a partes iguales durante esos años.

Gracias a su participación en el espacio de Telecinco, a Monroy se le abrieron las puertas de multitud de formatos en los que desarrollar su carrera en televisión.

Sonia Monroy en el 'Deluxe'. Telecinco

Sálvame fue su primera parada en 2009, también como colaboradora, pero en 2011 prefirió dirigirse hacia los realities, participando en Supervivientes, donde fue la cuarta clasificada, permaneciendo 84 días en el programa, los mismos que la ganadora, Rosa Benito.

Dos años después participó en Campamento de verano, programa presentado por Joaquín Prat desde plató y Sonia Ferrer desde el campamento situado en Sierra de Gredos.

Sonia Monroy, en 'Supervivientes'. TELECINCO

Fue la novena expulsada del reality, del que fue el ganador el modelo José Manuel Montalvo, y donde también participaron Lucía Etxebarria, Mónica Pont, Olvido Hormigos, Karmele Marchante o Jacobo Ostos.

En 2020 participó en la segunda edición de La casa fuerte, donde no llegó muy lejos junto a su pareja, JD, ya que fueron la tercera pareja expulsada en una edición en la que ganaron Mahi Masegosa y Rafa Moya.

Su incursión en la música

La barcelonesa también probó suerte en el mundo de la música, siendo la fundadora del grupo Sex Bomb en 2003, cuyo álbum vendió 50.000 copias, logrando el Disco de Oro.

También ha publicado varios discos en solitario entre 1999 y 2015, y algún sencillo para plataformas digitales.

Sonia Monroy con las Sex Bomb. CEDIDA

Su polémica en los Oscar

En 2015 protagonizó una de sus grandes polémicas con Hollywood como telón de fondo. Monroy acudió a la alfombra roja de los premios Oscar vestida con la bandera española.

Pero su atrevido look acaparó multitud de comentarios en el evento y en redes sociales, sobre todo cuando grabó en una zona del Dolby Theatre donde no estaba permitido y fue expulsada por la organización.

Mi primer Selfie desde Los Oscars. Estoy causando gran revuelo x mi vestido hecho por mi misma con la bandera 🇪🇸!OLE😍 pic.twitter.com/81ehPoSmIB — SONIA MONROY (@soniamonroy) February 22, 2015

No obstante, la cantante también ha tenido algunas incursiones en el cine, participando en películas como Atómica, Torrente 4, Less than a whisper o Dweller.