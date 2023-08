Aragonès rechaza hablar con Feijóo y Urkullu solo lo hará a través de una llamada telefónica

La portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha confirmado que el presidente catalán, Pere Aragonès, no se reunirá con Alberto Núñez Feijóo en la ronda que el líder popular prevé con presidentes autonómicos con vistas a la investidura, y ha hecho un llamamiento a la unidad independentista para negociar con Pedro Sánchez y evitar la repetición electoral, un "mal escenario".

Por otro lado, el lehendakari Iñigo Urkullu sí ha aceptado hablar con el líder popular, pero lo hará solo por teléfono este mismo martes. Así lo ha comunicado el propio lehendakari durante una rueda de prensa en la que ha mantenido firme la postura que el PNV adoptó tras las elecciones: "Está claro que Vox condiciona la política del PP sí o sí, sus principios chocan con los nuestros".

La Generalitat -que no ha recibido ninguna "petición oficial" de Feijóo- ha dejado aún más clara su negativa al PP. En rueda de prensa tras la primera reunión del Consell Executiu catalán después del parón estival, Plaja ha cerrado la puerta a una posible reunión entre ambos dirigentes: "Aragonès no se reunirá con Feijóo ahora para hablar de nada".

Sobre la situación de "interinidad" en la Moncloa tras las elecciones generales, Plaja ha instado a ERC y JxCat a "aprovechar" su fuerza en el Congreso para "profundizar" en la negociación con la Moncloa y lograr acuerdos "tangibles" que han de pasar, ha apuntado, por una amnistía y avanzar hacia la autodeterminación para acabar lográndola, además de otros aspectos como infraestructuras o economía.

El Govern vería negativo repetir elecciones

Plaja ha calificado de mal escenario que se repitieran las elecciones generales y ha instado al presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, a "atender la agenda catalana" en las negociaciones con el independentismo para su investidura.

Ha dicho que una repetición electoral sería "un mal escenario porque es dar una nueva oportunidad a la derecha y a la extrema derecha de tener resultados que ahora no les salen", en referencia a la investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, que por ahora no cuenta con los apoyos necesarios para su investidura.

"Pedro Sánchez se debe mover y atender la agenda catalana y dar respuesta a una propuesta que es mayoritaria", ha dicho sobre la propuesta de una ley de amnistía para los implicados en el 1-O, aunque ha añadido que quien debe poner las condiciones en la negociación de este tema son los partidos independentistas.

Plaja ha destacado que ahora el independentismo cuenta con "la fuerza de 14 diputados de dos formaciones, que se debe aprovechar", en alusión a los 7 diputados de ERC y los 7 de Junts, y ha apostado por trabajar por objetivos comunes en las negociaciones.

La portavoz ha reivindicado el camino iniciado por el Govern a través de la mesa de diálogo para negociar con el Gobierno, lo ha calificado de estrategia correcta y, sobre la posición de Junts, ha celebrado que haya "más grupos partidarios de esta estrategia".

Para ella, el camino hacia la resolución del conflicto "pasa por sentarse y hacer fuerza, por obligarles a negociar lo que ellos nunca han querido negociar", y ha insistido en que los avances pasan por la negociación.

Ha defendido que en la última legislatura el Govern "comenzó un camino importante, se trataba de negociar con el Gobierno español", y ha destacado que por primera vez hubo un reconocimiento de que había un conflicto político y una negociación entre gobiernos, según ella.

También ha calificado de bueno que los partidos y el Govern trabajen conjuntamente para conseguir objetivos comunes, al ser preguntada por el encuentro la semana pasada entre el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y su predecesor Carles Puigdemont, una reunión "privada" en el marco de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) en Prada de Conflent (Francia).

La portavoz de la Generalitat ha explicado que la relación entre presidentes es habitual, pero "no es normal que no se haya podido hacer en territorio español", y ha descartado concretar de qué hablaron Aragonès y Puigdemont.

Urkullu: "La negociación no corresponde a las CCAA"

Por su parte, y en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el lehendakari Iñigo Urkullu ha subrayado que la negociación antes del debate de investidura del 26 y 27 de septiembre "corresponde a los partidos" y no a los presidentes de Comunidades autónomas.

Aún así, ha confirmado que mantendrá "una conversación telefónica" este mismo martes con el dirigente popular. A su juicio, existen tiempos diferentes, "el previo al debate de investidura" y "el posterior, si Alberto Nuñez Feijóo es elegido presidente". "En el tiempo en el que nos hallamos, creo que corresponde a los partidos políticos la negociación para la conformación de mayorías, para la elección de un presidente y su investidura", ha apuntado. "Aun así", ha dicho, "nunca me negaré hablar con Alberto Núñez ni con nadie, es algo que he practicado siempre".

Respecto a la posibilidad de que Feijóo logre ser elegido presidente, ha advertido de que el Partido Popular "necesita de Vox, que es absolutamente imprescindible". "Y Vox fija las condiciones, a pesar de que no forme parte del Gobierno. No podemos olvidar que el PP está gobernando comunidades autónomas y ciudades en coalición con Vox, y que Vox le ha ofrecido el apoyo sin exigirle que esté o forme parte del Gobierno, pero todos sabemos que existen pactos de legislatura, acuerdos políticos para la legislatura, etc.", ha añadido.