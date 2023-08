Lara Álvarez destapa sus peores momentos en 'Supervivientes': "Vomitaba de la ansiedad"

La presentadora Lara Álvarez llevaba casi diez años siendo el rostro de Supervivientes. Sin embargo, detrás de esa sonrisa que regalaba al público, se escondía una chica que estaba sufriendo duras crisis de ansiedad, como ella misma ha confesado en el podcast de Podimo La casa de mi vecina.

La asturiana ha cambiado las playas de Honduras por los platós de Me resbala, el programa humorístico de Mediaset donde Álvarez se ha puesto al frente. Álvarez ha dejado como sustituta en Supervivientes a Laura Madrueño, quien presentará la próxima edición del programa.

Después de este cambio en su vida profesional, la de Gijón se ha sincerado sobre cómo lidió con su ansiedad durante su paso por el reality de Telecinco: "A mí me ha pasado hasta 30 segundos antes de salir a un directo, estar vomitando, pero vomitando en una esquinita al lado de un árbol, ¿sabes? Estar en Honduras y vomitar fatal de la ansiedad y de la tristeza que tenía en ese momento y luego entrar y decir: '¡Muy buenas noches, Jorge!".

#NOTICIA En el podcast de Nagore Robles, La casa de mi vecina, nos encontramos esta semana a Lara Álvarez con declaraciones como ésta en la que reconoce haber pasado en programas como Supervivientes momentos muy malos, hasta de vomitar, y que nadie se diera cuenta de nada... pic.twitter.com/UrQNqWsuLM — Sevilla Magazine (@SevillaMagz) August 24, 2023

La joven ha tenido que fingir una sonrisa en muchas ocasiones. "Al final dices: 'el espectador conecta para desconectar', yo no tengo que llevarle mis historias a ellos, ni mostrar en el momento en el que estoy, va en el sueldo", explica Lara a Podimo.

Después de tantos años como presentadora del afamado concurso televisivo, la periodista necesitaba probar cosas nuevas y tomó la decisión de decir adiós a esta etapa de su vida.

"Dejarlo fue totalmente necesario y el momento no fue tan duro como durante la toma de decisión. Te enfrentas a un momento donde el consumo de televisión está bajando, estás en el programa que más audiencia está teniendo, un papel asentado… y de repente dices 'es momento de un cambio'. No es que no disfrutara, pero tampoco sentía que fuera a hacer la última edición al 300%", ha confesado la joven.