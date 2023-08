Isa Pantoja, sobre su boda con Asraf: "A una madre no hace falta invitarla... Yo quiero que la mía venga, pero creo que no va a venir"

El próximo 13 de octubre, Isa Pantoja y su pareja, Asraf Beno, se darán el 'sí quiero' en una boda que ha tenido que ser pospuesta a causa de la pandemia de la Covid-19 y que ambos ansían celebrar para proclamar el amor que se tienen.

La joven ya ha enviado las invitaciones de su boda y, tal como recalcó hace algunas semanas, de su familia solo había invitado a su madre, Isabel Pantoja, y a su prima, Anabel. De esta manera, Isa dejaba fuera del día más importante de su vida a su hermano, Kiko Rivera, con quien no mantiene ninguna relación.

Sin embargo, el pasado lunes, Antonio Rossi apuntó, desde el Club Social de El programa del verano, que la tonadillera no acudiría al enlace de su hija. Pese a ello, este martes, Isa ha contactado en directo con el matinal de Telecinco para dar su versión de los hechos.

"A una madre no hace falta invitarla... Yo quiero que venga, pero creo que no va a venir", ha explicado Isa durante su conexión con el programa de Mediaset. Por su parte, Patricia Pardo ha apuntado: "Dejas bien a tu madre en su faceta como madre y como abuela, no sé la lectura que hace tu madre, pero hay gente que piensa que tú dejas la puerta abierta a tu madre para engordar la exclusiva".

"Nosotros tendremos exclusiva. Eso ya está. No está metida mi madre ni nadie de mi familia. Es solo Asraf y yo, en lo que es la boda con todos los invitados", ha explicado Isa que, además, ha añadido: "Mi madre puede ir a la boda sin aparecer ni posar en la exclusiva. Mi madre no tiene por qué posar en la exclusiva".

"Es más, si le molesta, es que no tiene ni por qué ir. Hay más momentos importantes como en los juzgados cuando nos casemos, se puede ver de diferentes maneras. Si ella fuese y quiere posar, lo negociaría ella por su parte y sin problema alguno", ha añadido la joven.

"A mí me gustaría que fuese, es una decisión que respeto. Digo o no digo por que, para mí, mi madre es muy importante, le tengo muchísimo respeto... hace años contaba cosas que para mí siguen siendo verdad, pero ahora lo pienso mejor y podría haber evitado esas cosas. Pero la gente cambia", se ha justificado Isa Pantoja.