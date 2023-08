Sonia Ferrer fue víctima de un chantaje para salir en 'topless' en una revista: "Era una práctica muy habitual en esa época"

En las últimas horas, Sonia Ferrer se ha convertido en uno de los personajes públicos más comentados en las redes sociales a raíz de la crítica de un usuario. El internauta echaba en cara a la presentadora que hubiera posado para Interviú hace años mientras, actualmente, es una firme defensora del feminismo y de los derechos de las mujeres.

Rápidamente, Ferrer utilizó su cuenta de Twitter para explicar cómo se gestó esa portada para la conocida revista: "Aclaremos de una vez. Esa portada fue el resultado de un chantaje. 'Unas fotos bonitas sin enseñar nada y a cambio no publicamos este robado en topless que te hemos hecho' (también se veía a mi madre) Práctica muy habitual en esa época (2007)".

"Que no habría ningún problema si hubiese querido hacerlo sin mediar chantaje, pero lo hubo", agregó Sonia Ferrer en otra publicación. Además, este martes, la presentadora ha apuntado más detalles en Espejo Público.

Que no habría ningún problema si hubiese querido hacerlo sin mediar chantaje, pero lo hubo. — Sonia Ferrer (@SoniaFerrerTV) August 28, 2023

"Yo ya tenía denunciada a la revista por unas fotos en topless que publicaron. En esa época te sentías incluso privilegiada porque te llamaban y te ofrecían una alternativa. Yo lo cogí porque, además, se veía a mi madre", ha comentado Sonia que, además, ha agregado: "Os recuerdo que es una época en la que según dónde trabajases se exigía un cierto decoro. Esta portada sí fue cuidada, pero lo que vemos hoy es que esto era un auténtico chantaje".

"Me han tirado a la cara esta portada. Creo que esta gente piensa que por haberme cosificado no pueden opinar sobre nada", ha apuntado Sonia Ferrer. De la misma manera, la presentadora ha recalcado cómo han cambiado las perspectivas y, para ello, ha recordado el episodio en el que José María Aznar metió un bolígrafo en el escote de la periodista Marta Nebot "y no escandalizó a nadie, pero ahora sí".

Por su parte, desde el plató del matinal de Antena 3, el estilista Jesús Reyes ha destacado que la práctica de la revista se basaba en "acorralar al personaje y no le queda otra". Finalmente, Ferrer ha recalcado que hay quien, "en su idea de mujeres feministas, tienen que estemos rodeadas de gatos y enfundadas".