Rubiales, su madre y el beso a Jenni Hermoso, portada de 'Daily Star': "Es imposible llegar más lejos"

La controversia por el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso ha dado la vuelta al mundo. El gesto no consentido que tuvo el presidente de la Federación Española de Fútbol con la jugadora no solo ocupa el primer plano de los diarios españoles desde hace días, sino que otros medios como el tabloide británico Daily Star también se han hecho eco de la polémica. Y en portada.

La FIFA ha presionado a Luis Rubiales para que abandone su puesto y pretende excluirlo del fútbol por un período de 15 años, según ha informado este martes el Daily Mail. Por su parte, Ángeles Béjar, madre de Rubiales, ha decidido atrincherarse en una iglesia y mantenerse en huelga de hambre como protesta a las acciones legales que se han tomado en contra del exfutbolista: "Están haciendo con mi hijo con algo que no se merece".

La particular portada de Daily Star llega poco después de que Ángeles se encerrase en la iglesia del barrio de Capuchinos de Motril "de manera indefinida". Como si de una telenovela se tratase, el citado medio ha ironizado sobre el caso Rubiales, a quien ha nombrado como "el chico malo" de esta historia.

OK. Hemos llegado a la portada de @dailystar. Es IMPOSIBLE llegar más lejo pic.twitter.com/BF6JwSfg2s — Eduardo Suárez (@eduardosuarez) August 28, 2023

Una imagen de una iglesia junto a los rostros de Luis y de su madre, y una foto en miniatura sobre el momento del "morreo futbolístico", ocupan la mayor parte de la portada de Daily Star. El comunicador Eduardo Suárez, se ha sorprendido con el alcance de la noticia y ha publicado la imagen del medio en Twitter, donde rápidamente se ha hecho viral.

"OK. Hemos llegado a la portada de Daily Star. Es IMPOSIBLE llegar más lejos", escribe Suárez en la red social. "Joder. Iglesia. Madre. Huelga de hambre. Solo faltaba la flamenca y la vaquilla", añade.