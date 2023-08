Vox exige al Congreso la nulidad de los grupos de Junts y ERC y la retirada de sueldo a los diputados que no acataron la Constitución

El partido de Santiago Abascal considera "fraudulenta" la constitución de los grupos parlamentarios de Junts y ERC, aprobada este lunes por la Mesa del Congreso de los Diputados. Por ello, Vox ha registrado este martes en la Cámara Baja sendos escritos para pedir su nulidad y la retirada de las correspondientes subvenciones a las fuerzas independentistas. Además, la formación también ha presentado un tercer escrito en el que exige la supresión del sueldo a los diputados que utilizaron fórmulas alternativas para jurar la Constitución en la sesión constitutiva de las Cortes, ya que apuntan a que deben ser consideradas inválidas.

Vox rechaza frontalmente las maniobras realizadas por PSOE y Sumar para facilitar que Junts y ERC cuenten con grupo propio en el Congreso de los Diputados. Los resultados electorales del pasado 23 julio no permitían esta posibilidad a las formaciones independentistas, al no cumplir los requisitos exigidos por la Cámara Baja: haber obtenido 15 diputados en las urnas o sumar el 15% de apoyo en todas las circunscripciones en las que se presentaban. Esas condiciones han sido sorteadas gracias a la cesión de cuatro diputados por parte del PSOE al partido de Carles Puigdemont y dos por parte de Sumar a la formación presidida por Oriol Junqueras, una táctica que la Mesa del Congreso, de mayoría progresista, dio por buena este lunes.

Sin embargo, el partido de Abascal ha puesto en duda dicha maniobra y ha exigido la nulidad de ambos grupos parlamentarios, asegurando en un escrito registrado este martes que la decisión de la Mesa es contraria al reglamento de la cámara. "PSOE-PSC, Sumar, Junts y ERC han recurrido a la fraudulenta fórmula conocida como 'cesión de diputados' para constituir ilegalmente los grupos parlamentarios a los que quedarán adscritos los representantes separatistas", afean desde Vox. La formación argumenta que se ha producido una "flagrante contravención al art. 23.2 del reglamento del Congreso, que deja claro que en ningún caso pueden constituir grupo parlamentario separado diputados que pertenezcan a un mismo partido".

En consecuencia, la tercera fuerza política no solo exige que se consideren nulos los grupos parlamentarios de Junts y ERC, sino también que se suspenda la subvención destinada al funcionamiento de ambos grupos "por haberse constituido en fraude de ley", así como la retirada de cualquier asignación que corresponda a los 14 diputados de las formaciones independentistas —7 de Junts y 7 de ERC— mientras no se incorporen al Grupo Mixto, ya que "se violenta la proporcionalidad a la hora de repartir los recursos entre los grupos parlamentarios" y se genera un "exceso de gasto" de 728.321,28 euros al año destinados a dos grupos constituidos de forma "ilegítima". A juicio de Vox, se produce además "un atentado contra lo derechos de los demás diputados", al verse afectada la composición de las comisiones y los turnos de preguntas, por ejemplo.

"Una burla al Estado de Derecho"

Además, Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados un tercer escrito en el que pide la suspensión de los beneficios económicos y la devolución de los recursos materiales proporcionados a 30 diputados que el pasado 17 de agosto juraron la Constitución en lenguas distintas cooficiales o con coletillas. La formación considera que dichas fórmulas empleadas por diputados de ERC, Junts, Bildu y Sumar constituyen "una burla al Estado de Derecho y a todos los españoles", por lo que reclama que el Congreso no pague el sueldo a estos diputados y les retire el móvil, la tablet, el despacho y los medios materiales que les hayan sido ha facilitados.

Los diputados de Junts, por ejemplo, prometieron la Constitución en catalán "con lealtad al pueblo de Cataluña y a su mandato del 1 de octubre", mientras que los de ERC lo hicieron "por imperativo legal y hasta la consecución de la República Catalana", una fórmula similar a la utilizada por los representantes de EH Bildu, que prometieron en euskera "por imperativo legal y hasta alcanzar la República vasca". "Por el pueblo valenciano", "por el derecho a la vivienda digna y a respirar aire libre", "por la soberanía popular y la fraternidad entre los pueblos", "por la justicia social", "por una España plurinacional y feminista"... fueron también algunos de los juramentos pronunciados por diputados de Sumar.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, alegó en la propia sesión constitutiva que "no puede darse por válida la promesa o juramento en una lengua distinta del castellano, entre otras cosas, porque hay muchos diputados que no entienden cuál ha sido la formulación y no se sabe si están acatando la Constitución o la están atacando". "Permitir que esos representantes, que no cumplieron los requisitos del Reglamento de la Cámara, hayan recibido su condición plena de diputados supone el blanqueamiento de formaciones políticas que persiguen la ruptura del orden constitucional y la destrucción de esas mismas instituciones", denuncia la formación de Abascal.