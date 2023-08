Gonzalo Bernardos pronostica lo que pasará con el precio de la gasolina en los próximos meses

Llenar el depósito de nuestro vehículo no resulta tan costoso como hace apenas un año, tras el estallido de la guerra en Ucrania, cuando los precios de los combustibles se dispararon. Sin embargo, ya no está en marcha la bonificación de 20 céntimos aprobada por el Gobierno central para hacer frente al aumento de los precios.

Aun así, los precios siguen siendo más bajos ahora. En este sentido, el experto en economía, Gonzalo Bernardos, ha realizado una predicción en el programa Más vale tarde de La Sexta que podría preocupar a los conductores.

¿Subirá más el precio de la gasolina?

Y es que durante el verano sube el precio de la gasolina al haber un mayor número de desplazamientos por carretera. Según el Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE), que recoge los datos de más de 11.400 estaciones de servicio en España entre el 1 y el 7 de agosto, el precio medio de la gasolina se situó en algo más de 1,68 euros el litro, mientras que el gasóleo costó casi 1,553 euros.

¿Qué pasará en las próximas semanas? El economista prevé que la tendencia al alza de los precios va a durar, al menos, "hasta que acabe el verano". Sin embargo, el contexto actual es más favorable que el del año pasado. "Los peligros que había hace un año de que el precio del petróleo fuera al alza son mucho mayores que ahora, porque podía haber un desabastecimiento, y ahora es lo contrario", ha detallado.

Por tanto, añade, existe un exceso de oferta. "Para continuar teniendo precios similares o más bajos que el año pasado, la OPEP ha tenido que hacer tres reducciones en la oferta", ha subrayado.

Asimismo, Bernardos ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad, puesto que no considera que el precio de los carburantes "Vaya a subir estratosféricamente, sino que hasta que no acabe el verano no acaba la tormenta".