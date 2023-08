María Encarna Aznar fue despedida por hacer una parada no reglada en la ruta que realizaba como conductora de autobús a causa de fuertes dolores menstruales. La trabajadora de Alsa ha utilizado el programa Todo es mentira como plataforma para denunciar lo ocurrido.

La víctima ha explicado: "Estaba realizando la ruta de Valencia a Almería por la noche. Yo hice las paradas correspondientes, pero a las seis de la mañana paré porque me encontraba mal, y paré a cambiarme y a asearme en un área de servicio".

Hasta que le llegó la Carta, la conductora ha contado que le abrieron una sanción. "Ellos no han tenido en cuenta mis alegaciones y me han mandado la carta de despido", ha expresado.

Además, María Encarna Aznar ha remarcado que es "la única mujer en la plantilla de Almería". "Mis compañeros me han comentado que paran por el tema de la somnolencia también, y no entiendo por qué a ellos no los expedientan", ha explicado.