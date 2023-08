La artista Ana Mena ha visitado este lunes Zapeando para hablar de sus próximos proyectos, pero también de algunas situaciones vividas en el pasado.

La malagueña, que ya ha estado en el plató del espacio de La Sexta varias veces, ha contado que es muy previsora y lleva muchas cosas a los distintos shows por si las necesitara: "Aunque vaya a Alicante, llevo varias maletas".

En cuanto a las situaciones más complicadas que ha vivido con sus actuaciones, Mena ha hablado en general: "Imprevistos surgen muchas veces y no puedes controlarlos porque son cosas del directo".

El programa ha aprovechado para preguntarle sobre aquel concierto del año pasado en Barcelona en el que se le cayó la falda. El momento se hizo rápidamente viral en redes sociales, y la malagueña ha explicado cómo lo vivió.

"Me di cuenta porque todo el mundo se dio cuenta", ha contado. "Menos mal que siempre llevo un pantalón ciclista debajo", ha añadido. Además, ha explicado que decidió seguir cantando y acabar el concierto sin falda porque se le volvió a caer dos veces más.

Me estoy muriendo de la risa cuando a Ana Mena se le ha caído la falda mientras cantaba con Nil 🤣🤣 pic.twitter.com/hMRGbYxf11 — 🧡LUKIN RECHE🧡 (@LukinReche) April 2, 2022

Aunque decide sus característicos looks junto a su estilista, la cantante de pop ha asegurado que aquel error con la prenda no tuvo nada que ver con ella: "Ese día no fue mi culpa".

En este sentido, Ana Mena ha asegurado que está "atacada" de los nervios por el show que tiene el próximo 9 de septiembre en el Wizink Center de Madrid. "Tengo una canción que se llama Madrid city y todavía no sabemos cuándo saldrá, pero para mí es la continuación de Las 12", ha añadido sobre sus próximos proyectos.

Por otro lado, ha asegurado que es "muy futbolera", y lo ha demostrado haciendo unos toques con el balón junto a los colaboradores de Zapeando.