Antonio Rossi: "Isabel Pantoja no piensa ir a la boda de su hija. La realidad es que no tienen relación y no hablan por teléfono"

Isa Pantoja se encuentra en uno de los meses más estresantes de toda su vida. Tras varios años de relación con Asraf Beno, la pareja se dará el 'sí quiero' el próximo 13 de octubre en Sevilla.

La joven dio todos los detalles de su enlace a El programa del verano, en cuyo Club Social colabora y, además, aseguró que, de su familia, solamente había invitado a su prima Anabel y a su madre, Isabel Pantoja. Sin embargo, este lunes, Antonio Rossi ha dado una noticia nada agradable para Isa.

De esta manera, Rossi ha recordado que, como apuntó hace varias semanas, Isabel Pantoja "había estado muy molesta por las declaraciones que hizo su hija en el plató tras la salida de su madre del hospital cuando fue a ver su hijo". En este momento, Isa habló sobre la operación de Kiko Rivera: "No tenemos relación. Mi madre es la que me informa de todo. Estoy completamente enterada y lo importante para mí es que él esté bien".

Sin embargo, Antonio Rossi ha destacado este lunes que la relación entre madre e hija no es tan buena como Isa hace pensar al público: "La realidad es que no hablan por teléfono. No le pasan el teléfono, no ve a su nieto. Es que no hay relación". Tras esto, el colaborador ha añadido: "Isabel Pantoja no piensa ir a la boda de su hija, es que creo que ni se ha planteado la posibilidad de ir".

Respecto a la invitación de la boda, Rossi ha explicado que "se la habrán enviado por teléfono y la verá el día que lo encienda porque Isabel tiene el móvil apagado desde hace semanas y lo enciende de vez en cuando. Sé que Isa ha intentado hablar con su madre en alguna ocasión llamando a una tercera persona; esa tercera persona no le ha puesto con su madre porque ella no quería hablar".