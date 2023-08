Paola Torres, pionera en aunar moda y discapacidad intelectual: "Las modelos no tienen que ser todas iguales"

Paola Torres es una joven con síndrome de Down y una de las blogueras con discapacidad intelectual más veteranas del país. Esta vallisoletana de 35 años lleva ya una década compartiendo trucos y consejos sobre “cómo verse bien para sentirse aún mejor’. Modelo, ponente y profesora de imagen es un referente de la inclusión en el mundo de la imagen. Y es que Paola nació con un síndrome: la pasión por la moda.

‘Vía Paola Blog’ cumplirá en breve diez años. "Después de tantos años solo puedo estar agradecida a todas las personas que día a día me apoyan desde el respeto y el cariño". "Estoy muy orgullosa de haber formado parte del cambio hacia una moda más inclusiva", asevera la joven.

La historia de Paola arranca de la mano de su hermana Teresa, vinculada al terreno de la fotografía. Era el año 2012, en pleno 'boom' de los blogs de moda, ambas empezaron a asistir a multitud de eventos para grabar vídeos y subirlos a YouTube. Lo que empezó siendo "un tímido juego para Paola se acabó convirtiendo en una dedicación profesional", rememora su hermana. “De niña no me gustaban las fotos ni tampoco ir de compras. Pero más tarde mi hermana Teresa empezó a dedicarse a los consejos sobre moda y me encantó la idea", reconoce Paola.

"Ella quería salir en todas las fotos; así que nos reunimos en casa mi madre, Paola y yo y decidimos que ella tuviera su propia plataforma”, confiesa la hermana. En la actualidad es más habitual encontrar perfiles de influencers o tiktokers con alguna discapacidad, pero cuando esta 'muchachita de Valladolidad' saltó a las redes era prácticamente la única. La niña huidiza del objetivo de las cámaras se convirtió con el paso del tiempo en una estrella de YouTube por su desparpajo y desenvoltura.

Las modelos no tienen que ser todas iguales. Tiene que haber de todas las tallas y con todas las capacidades

Paola Torres puede presumir de ser la primera modelo con síndrome de Down española en subirse a una pasarela y desfilar en la 'Valencia Fashion Week' del año 2012. “La experiencia me gustó tanto que en ese momento supe que lo mío era la moda”, confiesa. El pasado año se la pudo ver de nuevo pisando fuerte en la 'Barcelona Bridal Fashion Week'. "Las modelos no tienen que ser todas iguales. Tiene que haber de todas las tallas y con todas las capacidades", defiende Paola.

Consciente de la capacidad de penetración de la moda y cómo puede llegar a influir más allá del ámbito estrictamente estético, el equipo creativo de Paola, es decir su hermana y su madre, crearon unos talleres de imagen y moda que imparte Paola. En ellos habla sobre cómo influyen los colores de la ropa, la importancia del arreglo personal o la alimentación y los mensajes que se emiten a través de la apariencia.

En ‘Escuela de imagen y moda fácil’ se trata de cuidar el aspecto personal porque “esto contribuye a mejorar las relaciones con los demás”. “La imagen que transmitimos aporta mucha información de nosotros mismos y eso ayuda a una mejor integración", explica su hermana Teresa que, por cierto acaba de ser madre. La niña se llama Gabriela y con tan sólo unos días de vida ya ha pasado a formar parte del 'equipo Vía Paola’.

Su tía Paola vive estos momentos entre la alegría y la ilusión por “encontrar los complementos perfectos para el bebé”. Porque, como subraya esta profesional de la moda, "si estás guapa, te sientes mejor". Y apostilla: "Siempre intento elegir ropa que me guste y de colores que me favorezcan”.

Al fin y al cabo, son ya diez años frente a la cámara y detrás de ella observando, tomando nota y estudiando cómo la moda cincela a las personas y reclamando que también ella se adapte a las necesidades heterogéneas de las mismas. “Creo que las personas con discapacidad podemos conseguir muchas cosas y mi hermana, mi madre y yo formamos un buen equipo”, afirma. Paola sabe que a través de la visibilidad sobre una pasarela o en una campaña de publicidad “se puede contribuir a cambiar la mirada que se tiene sobre la discapacidad”.