Tu horóscopo diario: lunes 28 de agosto de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 28 de agosto de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La nueva semana se va a iniciar para ti con un talante favorable, aunque más por tu capacidad de luchar y abrirte camino que por la ayuda de la suerte. Un momento ideal para reincorporarte al trabajo, si es que ya no lo habías hecho antes, gracias a tu gran energía y vitalidad arrasarás los problemas que te salgan al paso.

Tauro

La magnífica ayuda de Júpiter, que en estos momentos transita por Tauro, te va a traer un día de mucha suerte en el que las cosas van a ir saliendo según tus deseos, o al menos se acercarán bastante. Pero también es un día que te tiene reservada una gran alegría que no te esperas, ya sea en el trabajo o en la vida íntima.

Géminis

La semana se va a iniciar para ti con un día más complicado de lo que parece, en el que te encontrarás con problemas que no habías previsto. Debes tener cuidado con las traiciones y conspiraciones, o simplemente dificultades que parecen surgir de forma espontánea, pero en el fondo existe una mano negra por detrás.

Cáncer

Este va a ser para ti un día de gran actividad, pero al mismo tiempo también un día de paz y descanso. Tu cuerpo y tu mente estarán en plena intensidad realizadora, pero tu alma disfrutará de una serenidad que hacía tiempo que no experimentabas. Se acercan tiempos mejores para ti y cada vez lo percibes más cercano.

Leo

En esta semana que hoy empieza vas a desplegar tu máxima actividad. Es el momento ideal para poner en marcha proyectos e iniciar todo tipo de asuntos relacionados con el trabajo, negocios y otros asuntos mundanos o materiales. La suerte va a estar contigo gracias a la protección del Sol y Júpiter. Favorable para viajar.

Virgo

De nuevo vuelves a la jungla del trabajo, los problemas y las luchas del día a día con la máxima intensidad, y aunque te hayas incorporado antes es a partir de esta semana cuando de verdad lo vas a notar. Pero ahora tienes al Sol en tránsito por tu signo y aunque tú no lo percibas la suerte y el protagonismo estarán de tu lado.

Libra

El destino está protegiendo tus caminos y abriéndote las puertas mediante la acción de amigos, protectores o algún otro tipo de ocasiones favorables. Vas a tener un buen comienzo de semana porque también tú haces todo lo posible para que quienes te rodean se encuentren bien. Algo que te preocupaba se va a solucionar.

Escorpio

Comienza una buena semana para ti en lo que se refiere al trabajo y los asuntos materiales, aunque los éxitos no llegará por la ayuda de la suerte o de terceras personas, sino sobre todo por tu férrea voluntad y perseverancia. Este será un buen momento para llevar a su término con éxito asuntos relacionados con las finanzas.

Sagitario

Esta nueva semana te traerá algunas sorpresas no demasiado agradables, las cosas no se presentan como tú esperabas en los asuntos laborales y materiales, y, por otra parte, también podrías llevarte un disgusto que tampoco te esperabas en los temas familiares o del corazón. Hoy procura no afrontar riesgos innecesarios.

Capricornio

Saturno, tu planeta regente, se halla en mal estado cósmico y por ello en esta semana que hoy se inicia te vas a encontrar con muchos problemas que no esperabas, y al mismo tiempo no conviene que corras riesgos innecesarios. Además, si tienes que hacer un viaje de trabajo es posible que encuentres muchos problemas.

Acuario

La Luna va a transitar por tu signo en este comienzo de semana y eso te va a comunicar un mayor entusiasmo y optimismo, incluso aunque no sea racional. Te vas a enfrentar a los asuntos laborales y mundanos con gran entusiasmo y eso te ayudará a sacarlos adelante con mayor facilidad. Sorpresas favorables en la familia.

Piscis

Esta semana que hoy comienza va a tener algunos momentos muy felices y afortunados para ti. Te espera una sorpresa muy positiva en el trabajo o las finanzas, algo que esperabas, pero ya creías perdido o paralizado, va a llegar a tu vida hoy mismo o en estos próximos días, y te favorecerá una mayor solidez en lo material.