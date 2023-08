El cumpleaños más duro de Xenia Tostado, blindada, tras el crimen de Daniel Sancho

Xenia Tostado cumple este domingo 42 años volcada en su hija, pero no se sabe si junto a su pareja, Rodolfo Sancho, que está a punto de iniciar su viaje a Tailandia para visitar a su hijo Daniel, en prisión tras haber confesado el crimen de Edwin Arrieta.

Desde que el pasado 5 de agosto, día en el que se conoció el crimen ocurrido en Tailandia, la actriz se ha convertido en el mayor apoyo de su marido, Rodolfo Sancho.

En pleno verano, la intérprete vio truncadas sus vacaciones debido al drama vivido por la familia de su chico; ahora, a Xenia le ha tocado también vivir de una manera cuanto menos agridulce una fecha tan señalada como la de su cumpleaños, que nada tienen que ver con los anteriores, celebrados por todo lo alto con su familia.

"No tengo una foto que compartir. Creo que ese es el mayor y mejor reflejo de mi vida. Celebrar con amigos y familia y no pensar en documentar el momento me hace sentir más cuerda entre tanta locura", escribía el pasado año en sus redes sociales Xenia, que adjuntaba varios hashtags que reflejan lo importante que es este día para ella: #27agosto, #celebrarme, #celebrarles, #cumplegitano o #elcorazoncontento.

Según señalan varios medios, aunque no hay confirmación, es muy posible que Rodolfo haya querido pasar este 27 de agosto al lado de su pareja. Ambos han permanecido blindados desde el día en el que se supo que el hijo del intérprete había sido detenido por haber matado presuntamente a un hombre en Koh Phangan.