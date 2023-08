Feijóo dice que no aceptará chantajes ni subastas a la investidura: "No somos Sánchez"

A falta de un mes exacto para que tenga lugar el pleno de investidura de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso, el candidato y presidente del PP ha aprovechado este domingo para dejar claras sus condiciones a la hora de negociar dicha investidura. Ha sido en el acto de inauguración del curso político junto al castillo de Soutomaior (Pontevedra), arropado por varios de sus barones territoriales y el expresidente Mariano Rajoy, donde Feijóo se ha comprometido a dialogar, a partir de este lunes, con los partidos políticos "que quieran hablar", pero ha asegurado que no aceptará chantajes ni subastas, "ni se someterá a lo que quieran las minorías. No somos Sánchez", ha remachado.

"Hablar, sí; dialogar, también. Pero chantajes, no; subastas, no; someterme a lo que quieran las minorías, no", ha enfatizado Feijóo en su intervención.

Pocos días después de que el jefe del Estado le encargase someterse a un debate de investidura al haber sido la fuerza más votada en las pasadas elecciones generales del 23 de julio, Feijóo ha explicado que ha aceptado ese encargo "porque tenemos la legitimidad para gobernar (...), la legitimidad de haber ganado las elecciones, aunque los que las han perdido aún no lo han aceptado", ha dicho en referencia al PSOE.

En este sentido, se ha comprometido a "hablar con todos" los partidos que quieran reunirse con él antes del debate, que tendrá lugar los próximos 26 y 27 de septiembre, y ha desvelado como novedad que también quiere mantener encuentros "con todos los presidentes autonómicos que quieran aportar" algo en el proceso hacia su investidura.

Feijóo ha afirmado que si la investidura consiste en "humillar más a las instituciones, la ganará Sánchez", pero esa investidura "la perderá España" y ha insistido que él no permitirá "cesiones ni privilegios".

El líder de los 'populares' ha subrayado que su partido "está a cuatro votos de la investidura", mientras que Sánchez está a "cuatro cesiones que lo distancian": "Una amnistía, incompatible con la Constitución; un referéndum de independencia, impropio de un país de la UE; un Gobierno más débil" conformado por 24 partidos y la cuarta, "volver a quebrar el principio de igualdad de todos los españoles", ha enumerado.