Cruz, el hijo español de Victoria y David Beckham, sorprende tocando la guitarra

La familia Beckham está de vacaciones en Croacia. Paseos en barco, vistas de ensueño, chapuzones en alta mar, puestas de sol maravillosas y música.

Aunque Brooklyn y Romeo, los hijos mayores de Victoria y David, no han podido acompañar a la familia en esta ocasión, el matrimonio Beckham se encuentra más que bendecido por poder disfrutar de unos días de relax unidos.

Victoria, que además de una gran empresaria y artista es una mujer muy familiar, no ha dudado en compartir en sus redes sociales algunos de los momentos más especiales de la tribu de los Beckham en Lopud, una pequeña isla frente a la costa de Dalmacia.

Cruz ha heredado sus dotes artísticas su madre

Además de imágenes con besos cargados de amor al atardecer y posturas imposibles en la cubierta de un barco haciendo bien de postureo, Victoria ha compartido un íntimo momento de su hijo Cruz, nacido en Madrid en el año 2005, en el que deleita a la familia interpretando el precioso tema Here Comes The Sun de The Beatles a la guitarra.

¡¡Ojo con Cruz Beckham!! El varón más joven de la familia, que ya ha cumplido 18 años, ha heredado de su madre sus dotes artísticas y no es la primera vez que nos sorprende musicalmente. Hace unos años, ya publicó un tierno villancico en el que se lanzó a cantar.