Tu horóscopo diario: domingo 27 de agosto de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 27 de agosto de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy podrías tener un día menos armonioso del que tuviste ayer, especialmente por tensiones o malentendidos sentimentales o familiares. Estos días Saturno es el planeta de mayor influencia y tiende a sacar el lado más negativo de tu personalidad, en muchos casos sin que tú mismo te des cuenta. Trata de evitar conflictos.

Tauro

En estos momentos el benéfico planeta Júpiter te protege y abre los caminos, pero eso no impedirá que otros traten de traerte problemas o atacarte, lo que ocurre es que no tendrán éxito. A veces incluso la suerte te vendrá, precisamente, gracias a algún ataque de tus enemigos, que les saldrá al contrario de lo que esperaban.

Géminis

Hoy vas a sacar el lado más humano o bondadoso de tu personalidad. Por lo general, aunque eres una buena persona, tiendes a ir a lo tuyo, sin embargo, hoy ofrecerás generosamente tu ayuda a un ser querido que la necesitaba y le darás las claves para que su vida se libere de las ataduras y dificultades que le condicionan.

Cáncer

Vas a tener un fin de semana positivo, por un lado, de gran dominio de las emociones y sentimientos, pero, por otro lado, en la armonía y la paz de la soledad vas a tratar de poner en orden tus ideas y hacer planes y proyectos para un futuro que sientes que te traerá esos cambios para bien que llevaban tiempo esperando.

Leo

La influencia de Saturno, que en estos momentos es bastante poderosa, hará que no te sientas del todo bien, aunque de cara al exterior no se te note en absoluto. Todos ven en ti el gran líder que realmente eres, siempre animando a los demás y dándoles fuerza, pero no reparan en que hoy tú no tienes tanta como aparentas.

Virgo

Este día va a estar especialmente marcado por la influencia adversa de Saturno que en tu caso te traerá problemas familiares o sentimentales, o va a tender a incrementar los que ya teníais antes. Pero también podría darte problemas imaginarios y ver todo negro, o todo perdido, cuando en realidad no es así en absoluto.

Libra

Hoy va a ser un día de decepciones o jarros de agua fría, o en muchos casos tú lo verás así cuando a lo mejor al asunto no es para tanto. Saturno se encuentra poderoso y te impulsará a sentir que tus sueños no pueden realizarse o que has perdido lo que habías logrado, pero quizás los problemas no sean tan importantes.

Escorpio

No pierdas el tiempo esforzándote o luchando estérilmente, en estos momentos la voluntad no es lo más importante sino la inteligencia. Si los caminos por los que tratas de avanzar no conducen a nada, entonces tendrás que esforzarte en buscar otros caminos distintos. Es el momento de adaptarte a otro nuevo escenario.

Sagitario

Excelente día para viajar o, simplemente, tomar contacto con la naturaleza, buscar nuevos ambientes y personas que puedan devolverte la inspiración y planear nuevas iniciativas. La suerte está contigo y es en medio de la naturaleza o en algún lugar muy lejano donde te reencontrarás con ella y recuperarás de nuevo la fe.

Capricornio

No te dejes llevar por los impulsos y pasiones porque lo que en otros momentos te ha salido bien ahora podría irte en sentido contrario. Hay peligro de que te lleves un importante desengaño en el amor, pero porque podrías hacer las cosas mal o la otra persona lo va a interpretar de esa manera. Hoy debes actuar con prudencia.

Acuario

Suerte en el amor y las relaciones íntimas, o cuando menos hoy te sentirás muy inspirado y te creerás capaz de abrir puertas que hasta este momento estaban cerradas. Te espera un bello día en la vida íntima o tú tendrás tendencia a percibirlo de esta manera. Vienen sorpresas muy favorables en el terreno de los sentimientos.

Piscis

Hoy te espera un encuentro muy nostálgico con un ser muy querido del pasado que te va a remover totalmente tus afectos y sentimientos, un encuentro que puede ser planificado o por sorpresa, pero hoy una parte de tu pasado vuelve nuevo a ti y eso te dará, al mismo tiempo, alegría y melancolía. Es un día de mirar hacia atrás.