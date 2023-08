Tu horóscopo diario: sábado 26 de agosto de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 26 de agosto de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

El fin de semana se va a iniciar para ti de manera favorable en un día en el que desplegarás una intensa actividad aunque bien canalizada y dirigida. Si tienes que trabajar también tendrás un día fructífero, pero si dedicas el día al ocio, que va a ser lo más probable, te sentirás bastante bien y con ganas de hacer muchas cosas.

Tauro

Debes tratar de evitar las tensiones o discusiones familiares y con tus seres queridos, que hoy podrían estallar por motivos sin importancia o incluso por cabezonería, no solo tuya sino también de ellos. En este momento las influencias planetarias no van a ser demasiado favorables y favorecerán comportamientos absurdos.

Géminis

Te viene fenomenal la llegada del fin de semana, necesitas descansar, pero no tanto el cuerpo como, sobre todo, la mente que no para de darle vueltas a un montón de cosas. Este será un día ideal para parar o atenuar tu enorme actividad intelectual y poner el piloto automático que te permita reponer tu energía mental.

Cáncer

Las fuertes emociones y sentimientos que te dominan no te dejan hacer lo que tú sabes que más te convendría o actuar de un modo más lógico o pragmático, y es que hoy va a ser un día en el que tu lado más sensible te influirá de una forma especial y a consecuencia de ello en muchos casos buscarás un mayor aislamiento.

Leo

El fin de semana se iniciará de forma claramente favorable para ti, con un día en el que disfrutarás de momentos de una gran felicidad junto a tus seres más queridos y sentirás como tus sueños, o muchos de ellos, se van haciendo realidad dentro de un ambiente dominado por la ilusión y el optimismo. Afortunado en amor.

Virgo

La benéfica influencia del Sol, que se encuentra en tránsito por tu signo, te va a ayudar, aunque sea de forma inconsciente, a que tengas un estado de ánimo más positivo y veas las soluciones a los problemas con algo más de facilidad. Estos días vas a gozar de un protagonismo algo mayor entre las personas que te rodean.

Libra

Un armónico aspecto entre el Sol y la Luna te va a traer un día caracterizado por una gran armonía y felicidad en la mayoría de los momentos, un fin de semana excelente para el cultivo de tus relaciones más íntimas, tanto tu pareja como familiares, hijos o amigos íntimos, ideal para solucionar viejas rencillas pasadas.

Escorpio

La influencia de Saturno, que en este momento es muy importante en tu destino, te va a obligar a que, tanto si así lo quieres como si no, tengas que tomarte las cosas con más calma, dominar o canalizar tu gran apasionamiento e impulsividad y dejar que actúe el lado más racional, pero te sentirás como un león enjaulado.

Sagitario

No seas impaciente, hay cosas que no puedes conseguir en este momento e incluso ni siquiera te conviene intentarlo, pero la buena noticia es que vas a poder lograrlo en el futuro. Ahora los planetas no forman buenas configuraciones y aunque luches y te esfuerces todo se podría complicar, pero muy pronto todo va a mejorar.

Capricornio

A veces eres demasiado rígido e implacable y no solo con los demás sino especialmente contigo mismo. Te exiges más de lo que puedes dar y al final eso te acaba trayendo un sufrimiento estéril o inútil. Esta misma forma de ser y de actuar hoy mismo te podría traer tensiones o problemas con las personas que más quieres.

Acuario

Hoy tienes claramente un día que, por fortuna, irá poco a poco hacía mejor. Vas a tener una mañana con muchos nervios en donde tendrás la sensación de que todo te sale al revés e incluso tendrás algunas tensiones con la familia. Pero por fortuna la situación mejorará radicalmente por la tarde y la paz volverá a tu corazón.

Piscis

Te espera un día de gran actividad, que se va a parecer mucho más a un día de trabajo que de fin de semana, y en muchos de los casos una actividad que estará mucho más orientada a ayudar o beneficiar a otros que a hacer cosas en beneficio tuyo. El lado positivo es que en el fondo todo eso te encanta, aunque luego protestes.