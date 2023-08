Qué hacer y qué pasos seguir cuando se produce un impago del alquiler

Una de las peores cosas que nos puede pasar cuando somos propietario de un piso que alquilamos es que el inquilino deje de pagar. Si esto sucede, los expertos abogan por una negociación y diálogo inicial con el arrendatario. Si esto no da frutos, habrá que tomar otras medidas.

Si el inquilino no está dispuesto a dialogar, el propietario enviará un burofax indicando la cantidad adeudada, fecha límite para el pago y las consecuencias de un incumplimiento del contrato, explica para Idealista Ana Villanueva, CEO Iberia y cofundadora de Tiko. Si esta medida tampoco tiene éxito, el propietario tendrá que interponer una demanda en la que se solicite al juez el desahucio por impago del alquiler, así como la reclamación de las rentas no pagadas.

Como consecuencia, esta negociación dependerá de la disposición del inquilino, pues podría estar pasando por dificultades, aunque tuviera una buena disposición para negociar. Si esto sucediera, una posible solución pasaría por llegar a un acuerdo para pagar la cantidad pendiente en diferentes cuotas.

Nueva ley de vivienda

Con la nueva ley de vivienda, si una persona okupa tu piso, o si el inquilino no te paga, el trámite de recuperación será complicado. Solamente para iniciarlo habrá que acreditar a través de documentación oficial que el inquilino u okupa es una persona sin recursos, y que no se utiliza el domicilio para vivir, según explica al citado medio el experto inmobiliario Eduardo Molet.

Esto quiere decir que si la persona no está empleada, no será desahuciada. Además, en el caso de que no tenga una buena situación económica, como es ilegal acceder a los datos de otra persona, no podrá demostrarse. En el caso de que esta persona viva regularmente en tu casa, esta dejará de pertenecerte.

Respecto a esta nueva ley de la vivida, Molet comenta a Idealista que ha habido importantes cambios procesales para los desahucios y desalojos. Por ello, destaca que en algunas ocasiones el propietario tendrá que demostrar la vulnerabilidad del moroso u okupa. Si esta persona no tiene trabajo, el propietario podría quedarse sin su casa durante años.

Villanueva remarca que con esta nueva ley se ha ampliado la protección a inquino, especialmente cuando son personas vulnerables. En la misma línea, Molet detalla que, como consecuencia, los propietarios se sienten desprotegidos. Por ello, asegura que la inseguridad jurídica es tal, que cada vez hay menos ofertas de pisos en alquiler y más pisos vacíos.