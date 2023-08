Jorge Luque, reportero de 'El programa del verano', regresa a España tras haber cubierto el caso de Daniel Sancho desde Tailandia

La información y las exclusivas que El programa del verano ha podido conseguir en Tailandia a causa del encarcelamiento de Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho, han llegado de mano de Jorge Luque, reportero del programa y enviado especial al país asiático.

Ver la habitación en la que ocurrieron los hechos, entrevistas en exclusiva con los directores de la prisión o conversaciones con expresos de Koh Samui, la cárcel en la que se encuentra el español, son algunas de las noticias que Luque ha contado a los espectadores del matinal de Telecinco desde que se trasladó a Tailandia.

Sin embargo, este viernes, Beatriz Archidona, desde el plató de El programa del verano ha anunciado el regreso del periodista a España: "En nombre de todos los compañeros que hemos estado siguiendo tu trabajo, darte la enhorabuena".

"Yo, como colega tuya, me siento muy orgullosa de cómo has trabajado. Uno, por las condiciones, por el calor, por el cambio de hora, por tu dedicación a todo lo que has hecho; y dos, por cómo has tratado el tema, con el respeto y la precisión. Yo te pido disculpas porque te he hecho muchísimas preguntas que a veces no tenían respuesta, pero agradecerte cómo has llevado el tema", ha agregado la presentadora.

Por su parte, Jorge Luque ha destacado: "Aquí, 20 horas al día acompañado por mi compañero Juanfran, que nos hemos ayudado y hemos hecho todo esto mucho más agradable. Ha sido duro, pero ha sido bonito estar en Tailandia y conocer este maravilloso país. Es lo único bueno de todo esto".

"Enhorabuena a ti también por liderar este barco tan complicado que es El programa del verano, que lo haces de una forma magistral, y gracias a todo el equipo", ha sentenciado el periodista.