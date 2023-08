Omar sorprende a Carlos Sobera con una petición a su llegada a 'First Dates': "¿Te puedo dar un abrazo?"

Carlos Sobera está acostumbrado que algunos de los comensales que acuden al restaurante de First Dates le piropeen, pero Omar consiguió descolocarle.

"¿Te puedo dar un abrazo?", le preguntó el canario nada más cruzar las puertas del local de Cuatro. "Es un lujo estar aquí contigo", añadió el comensal.

El presentador le preguntó por su viaje desde Fuerteventura hasta Madrid: "Me pasaron un montón de anécdotas. Casi no llego, cuando iba a cruzar unas puertas de cristal se cerraron y se me quedó pillada la mochila, tuvieron que venir los técnicos a sacarme", explicó Omar.

Carlos Sobera y Omar, en 'First Dates'. MEDIASET

"Estuve 15 años con mi pareja, pero se acabó por mi culpa, me fui, quería estar un tiempo solo. Pero me arrepiento, cuando tienes solo a una mujer no te das cuenta, pero era única", admitió el canario.

"No descarto poder volver con mi ex porque la admiro, es maravillosa y no se lo oculto a nadie", aseguró. Al escucharle, Sobera le dijo que si quería podían suspender la cita, pero él se lo pensó y le dijo que siguieran adelante, que no quería dejar tirado a nadie.

Alba, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Alba: "No me he enamorado nunca de nadie porque lo que he hecho ha sido idealizar personas que no eran como yo pensaba", afirmó la canaria.

Ambos pasaron a la mesa para cenar y conocerse mejor. Hablaron de sus anteriores experiencias amorosas, y Omar le contó lo sucedido con su anterior pareja.

Alba y Omar, en 'First Dates'. MEDIASET

En mitad de la velada empezó a sonar la música en el restaurante de Cuatro, y ambos no dudaron en ponerse de pie y bailar, pese a las reticencias iniciales del soltero.

Al final, Alba sí que quiso tener una segunda cita con Omar: "Me gustaría conocerle un poco más", afirmó. El canario se quedó mirando a su cita y le dijo: "¿Por qué no has dicho que no querías volver a quedar?".

Ella le miró sorprendida: "¿Por qué?", a lo que Omar le respondió: "Tengo que cerrar una cosa con mi ex, pero te diría que si me gustaría tener una segunda cita contigo, pero cuando sane lo que tengo pendiente".