'Los Mozos de Arousa' se quedan a cero en 'Reacción en cadena'

Si el pasado miércoles lograron sumar 27.500 euros en la última prueba de Reacción en cadena, sumando un total de 387.400 euros acumulados, este jueves no consiguieron aumentar esa cifra.

El equipo Marmitako maragato, formado por Israel, Aitor y Raquel, no tuvo ninguna oportunidad ante los veteranos concursantes y fueron derrotados.

En la prueba de Complicidad Ganadora, Raúl, Bruno y Borjamina lograron su clasificación a la ronda final con la posibilidad de optar a un bote de 116.000 euros.

Pero la suerte no les acompañó y poco a poco fueron perdiendo dinero a lo largo de las rondas. Al final, llegaron a la Palabra Oculta con 14.500 euros, pero no supieron acertarla y no sumaron ni un euro a su dinero acumulado hasta la fecha.

"Os habría hecho pasar otra barrera más en Reacción en cadena, la de los 400.000 euros ganados en el concurso", afirmó Ion Aramendi al final del programa de Telecinco.