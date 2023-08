Guille superó el casting de 'Pasapalabra' y tres meses después, se ha enfrentado a Fer en 'La Silla Azul'

Uno de los primeros pasos que hay superar para participar en Pasapalabra es presentarse a un casting que organiza el equipo del programa en diferentes ciudades de España.

Por ejemplo, el próximo será en Sevilla el 14 de septiembre. Será a partir de las 10:00 horas de la mañana hasta las 18:00 horas de la tarde en el CaixaForum de Sevilla.

Aunque muchos ven muy complicado llegar a participar en el plató del programa de Antena 3, Guille demostró este jueves que sí es posible hacerlo.

Guille y Fer, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"Trabaja como profesor de Física y Química y su principal afición es hacer experimentos en el laboratorio", explicó Cristina Alvis en la presentación del concursante.

El cántabro señaló que "como vamos mucho allí, me gusta cacharrear con los alumnos. Que fueron ellos los que me animaron a que me presentara al casting en Santander".

"A final de curso no paraban de preguntarme si me habían llamado o no, así que les mando un saludo muy especial a ellos porque seguro que me estarán viendo. A la clase de 3º de la ESO letra C ", añadió el concursante.

Se tuvo que enfrentar a Fer en La Silla Azul, donde el veterano concursante (65 programas y 34.800 euros acumulados) logró vencerle tras fallar en dos ocasiones el profesor.