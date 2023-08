Tu horóscopo diario: viernes 25 de agosto de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 25 de agosto de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No intentes abarcarlo todo de una vez o llegar más lejos de tus posibilidades, todo vendrá a su tiempo. Hoy será para ti un día de muchos nervios y de mucha impaciencia, pero no debes dejarte llevar por ello. Muchas veces hay que actuar y tirarse a la arena, pero otras veces, como ahora, es bastante mejor saber esperar.

Tauro

La magnífica influencia de Júpiter te va a ir quitando los problemas y los obstáculos principales, o te ayudará a vencerlos con tu característica perseverancia. Aunque ahora los astros no forman buenas configuraciones, sin embargo, tu caso es especial porque estás protegido y vas a poder salir airoso de las turbulencias.

Géminis

Estás viviendo un momento de cambio, un tiempo ideal para iniciar una nueva etapa de tu vida, un nuevo trabajo o ir a vivir a otro sitio muy distinto. Una profunda inquietud recorre tu interior y sientes el deseo de cortar con un pasado que ya no tiene nada que ofrecerte, y eso es lo que vas a hacer a lo largo de estos días.

Cáncer

Muchas cosas te están cambiando y, sobre todo, te van a cambiar para bien a lo largo de los próximos meses. Sin duda esto te traerá grandes alegrías y una mayor seguridad material y humana, pero también te va a traer más envidias, incluso de muchos que piensas que son tus amigos, no muestres demasiado tu felicidad.

Leo

Tendrás más suerte y te irá mucho mejor si procuras mantener en secreto tus proyectos, tanto materiales como humanos, o al menos si tratas de ser más discreto o prudente. En estos días las influencias planetarias no van a ser demasiado buenas y, por otro lado, también hay muchas personas que secretamente te envidian.

Virgo

La entrada del Sol en tu signo te traerá suerte y hará realidad muchos de tus sueños o proyectos, o por lo menos avanzará en ese sentido. Sin embargo, en muchos casos tú mismo eres tu peor enemigo y en vez de ayudar al destino, cuando te abre las puertas, actúas en sentido contrario. Te llegarán nuevas oportunidades.

Libra

No te dejes llevar por los nervios, las tensiones o la impaciencia, porque hoy vas a tener un día proclive a ello. Tratas de hacer frente a todos los problemas a la vez cuando, en realidad, lo que ahora te convendría es esperar un poco y actuar de una forma más fría. Hoy vas a tener la sensación de que todo el mundo está contra ti.

Escorpio

Este día te traerá importantes alegrías que no esperas. Comenzará con una mañana difícil o de muchas preocupaciones, pero luego va a tener un giro muy positivo en la segunda mitad, es un día de sorpresas pero para bien, aunque al principio parecerá que va a ser todo lo contrario. Vas a encontrarte con una importante ayuda

Sagitario

Una vez más este será uno de los signos más positivos del día, pero no porque los astros te vayan a favorecer muchísimo, sino sobre todo porque tienes una visión de la vida muy optimista y siempre hallas el modo de sortear los problemas. Te llegarán buenas noticias o ayudas inesperadas por un ser querido que viene de lejos.

Capricornio

Suerte y éxito en asuntos materiales. Si ya has vuelto de nuevo al trabajo hoy tendrás un día afortunado y fructífero, pero si aún no has vuelto entonces te llegarán buenas noticias sobre algo que estabas esperando y que pronto se va a hacer realidad. Te llegarán cambios muy positivos a partir de ahora en el trabajo y finanzas.

Acuario

Una influencia muy favorable de la Luna, al menos para ti, hoy te va a traer un día muy favorable e incluso feliz, aunque no tanto en los asuntos materiales como en tus sensaciones emocionales y espirituales. Te encontrarás de nuevo con lo mejor de ti y con aquellos ideales que siempre han dado profundo sentido a tu vida.

Piscis

Todo indica que podrías encontrarte con un día de muchos problemas, tanto si ya estás trabajando como si continúas gozando de las vacaciones, algo saldrá mal o algún problema inesperado surgirá. Pero también los problemas se tienden a acrecentar porque hoy tú no te encontrarás bien y te sentirás deprimido o melancólico.