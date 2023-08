Lucie Crehalet, en busca del bienestar de los caballos gracias a Lingote, que fue maltratado: "Montarlos no es malo"

España está avanzado a pasos pequeños en materia de bienestar animal: primero se reconoció que los animales de compañía eran seres sintientes y un año después, en marzo, se aprobó la primera Ley estatal de bienestar animal (que entra en vigor este mes de septiembre). Sin embargo, todavía quedan muchos huecos por rellenar, como los perros de trabajo (que quedan fuera de la nueva normativa) y otros animales como los caballos, que también han quedado desprotegidos.

Hace tan solo unos meses la Comisión Europea registraba una iniciativa llamada End The Horse Slaughter Age, en castellano "acabemos con los sacrificios de caballos", que pretende poner fin al sacrificio de estos animales, cuya cifra anual se encuentra alrededor de los cinco millones. Pero, ¿qué está ocurriendo con los caballos en nuestro país?

Sobre cómo debemos mantener a nuestros caballos hay muchas opiniones y puntos de vista. Entre los expertos del mundo ecuestre podemos encontrar posiciones opuestas sobre, por ejemplo, si debemos montar o no a nuestros caballos y cómo debemos hacerlo, sobre qué accesorios utilizar, cuál es la alimentación más adecuada, etc.

De todas estas dudas a la hora de cuidar a nuestros caballos surge el podcast The Modern Rider, cuya fundadora, Lucie Crehalet, charla con diferentes expertos del ámbito para fomentar el bienestar de estos animales en todos los ámbitos (desde aquellos que tenemos en una finca, hasta aquellos que compiten en deportes). Hablamos con ella sobre la situación del caballo en España.

Lingote, el guía de Lucie hacia la equitación sostenible

Para empezar por el principio, cuéntenos un poco sobre usted: ¿De dónde es, de dónde le viene el amor por los caballos y cuánto tiempo lleva metida en el mundo ecuestre?Soy francesa y llevo en España desde 2015, ya que siempre ha sido un país que me ha atraído. Con 18 años ya pasaba mucho tiempo en este país y los caballos españoles siempre me han llamado mucho la atención. Empecé a montar desde muy pequeña en Normandía, donde asistía a clases y me formé para la disciplina de salto y fui avanzando poco a poco hasta que me confiaron un pony, quién fue mi mejor maestro, con el que estuve hasta que falleció en 2015. Después de aquello llegué a España donde empecé a ayudar en yeguadas, conseguí mi técnico de equitación y compré mi primer caballo. Lingote.



¿Qué supuso Lingote en tu carrera profesional?Lingote fue un caballo que, por desgracia, había sido maltratado y, además, era muy sensible, por lo que lo había pasado muy mal. Cuando lo conocí y decidí comprarlo era muy especial, estaba totalmente automatizado, estaba pero sin estar, no quería saber nada de nadie... Fue todo un reto poder llegar a construir un vínculo de confianza con él porque, debido a su sensibilidad se había encerrado en su mundo totalmente y nadie me podía dar consejos relacionados a nivel psíquico del caballo.

​

​Hay una diferencia entre España y los países de Europa: aunque hay muy buenos profesionales, aquí todavía no tienen la visibilidad que se merecen para difundir sus conocimientos. No obstante, encontré expertos que me ayudaron, aunque los tuve que buscar mucho. Así, poco a poco, empecé a conocer gente del sector que, creo que va cambiado hacia un mayor bienestar del caballo.



En el podcast hablas con profesionales del mundo ecuestre sobre estos cambios en cuanto al bienestar del caballo, ¿cuándo nace esta idea?Surge cuando empecé mi aventura frente a las preguntas sobre mi caballo (Lingote). Entonces, empecé a abrir puertas, un poco desesperada porque esperaba encontrar respuestas al hablar con profesionales y no siempre fue el caso. Me choqué en ocasiones con contestaciones de otro mundo y, cada vez más, me surgían ganas de tener un espacio para hablar sobre el bienestar del caballo. Obviamente, yo no soy nadie para ir a un profesional con 40 años de experiencia a decirle "mira esta nueva información que hay sobre cómo hacer esto", pero sí tengo acceso a la información y puedo contactar y conocer a personas que tienen otra visión de la equitación, por lo que pensé que sería bueno darles voz.



A través de entrevistas, si yo no tengo credibilidad, puedo generar reflexiones sobre preguntas que yo me estaba planteando entonces con Lingote. No obstante, fue a principios de 2021 cuando ya tenía la idea más clara y ya contaba también con muchos contactos, cuando me sentí más legítima para lanzar el podcast.​



¿Cuál es el objetivo que persigue este podcast?Con él intento ofrecer una vía y visión lo más centrada posible, porque muchas veces está el mundo deportivo enfrentado con otro mundo que habla de la doma natural, por ejemplo, o modelos que son difícilmente aplicables a la vida de caballos profesionales. Hay que saber también adaptarse y proponer soluciones, no basta con plantarte y señalar lo que crees que se está haciendo mal. De hecho, hay ya profesionales que han cambiado su forma de manejar caballos, que han aumentado su preocupación por el bienestar del animal y eso se ha reflejado en sus resultados, como el ganador de las olimpiadas de salto por equipo (Suecia).



Creo que todavía tenemos miedo a soltar a los caballos, a darles el espacio que necesitan, no tienen paddocks y no están con otros caballos

¿En qué consiste esta nueva visión de la equitación?La equitación sostenible incluye todos los aspectos del sector, además de la equitación en sí mismo. Se centra en el bienestar equino, pero sin olvidar la parte de rendimiento, porque necesitamos ver cambios en el mundo deportivo y en algunos profesionales (hípicas y demás). Con este término también se engloba el cómo invertir el dinero para que sea rentable.



Tiene que ver con el manejo de todas las acciones con el caballo en el día a día y consiste en hacernos preguntas para ver hacia dónde vamos. En mi caso, por ejemplo, yo empecé a preocuparme por los cascos; y de ahí empecé a darme cuenta de que está todo conectado entre sí: el casco no puede estar sano si no tiene una buena fuente nutricional, o si no tiene un mínimo de movimiento natural al día. En ese momento es cuando llegan preguntas como si nuestro caballo come bien o si se mueve suficiente.​ También, cuando empezamos a entrenarlo, surgen otras preguntas sobre qué accesorios debemos utilizar y te vas dando cuenta de que está todo ligado entre sí.



¿Cuál es su postura sobre el trato que se le da a los caballos en la equitación? ¿Cree que nos queda mucho por mejorar?Lo que creo que hacemos mal es la cuestión del manejo, que incluye muchas cosas. Creo que todavía tenemos miedo a soltar a los caballos, a darles el espacio que necesitan, no tienen paddocks y no están con otros caballos, por ejemplo. También creo que el problema es el miedo a cambiar, hay que aceptar que, aunque se tengan 40 años de experiencia no lo vas a saber todo nunca y que hay que tener la mente abierta y estar dispuesto a cambiar y adaptarse a nuevas formas.



Hay un dicho que solemos mencionar mucho en el podcast, aquello de "si siempre se ha hecho así". Que algo se haya hecho siempre de una forma no quiere decir que no debamos cambiarlo, no significa que esté bien. Hay muchos aspectos en los que hemos ido avanzando a lo largo de los tiempos y con la equitación pasa igual.

​

Si queremos impulsar el cambio, no basta con decir que está todo mal, porque nos cuesta admitir que nos equivocamos cuando llevamos haciendo algo durante mucho tiempo, somos todos humanos. No hay que crear guerras. Está bien enseñar las cosas que se hacen mal, pero vamos a construir un muro y evitar que la gente cambie. Por eso creo que hay que ser humilde también y tener tolerancia hacia los demás, aceptando que todo el mundo tiene su propio criterio también. Es mejor acompañar al cambio que imponerlo.