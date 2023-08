Violeta Mangriñán responde a los 'haters' que acusan a Fabio de ser infiel: "No me extraña que los psiquiátricos estén desbordados"

Violeta Mangriñán está atravesando uno de los momentos más dulces de su vida con la futura llegada de su segunda hija, Gia. Tanto es así, que la influencer no ha podido esperar y ya ha compartido cómo prepara junto a su pareja, Fabio Colloricchio, la habitación de la hermana pequeña de Gala.

En los últimos meses, además de mensajes de cariño y de apoyo por parte de sus fans, la extronista de MYHYV también ha recibido incesantes comentarios negativos acerca de su pareja. Y es que, desde que empezara su romance con el argentino en Supervivientes 2019, los rumores de infidelidad han rodeado a la pareja, especialmente a él.

Violeta parece no dar importancia a estos mensajes de sus haters, pues confía ciegamente en el padre de sus hijas y así trata de demostrarlo a diario. Sin embargo, este miércoles, decidió responder precisamente a uno de ellos:

Violeta Mangriñán, sobre la infidelidad, en su canal de difusión de Instagram. VIOLETA / INSTAGRAM

"La gente se pasa el juego, no me extraña que los psiquiátricos estén desbordados", comenzaba escribiendo la valenciana a través del canal de difusión de su perfil de Instagram. "Esta persona debe ser de los que viven más pendientes de si mi pareja me es infiel que yo misma, porque veo a la gente muy preocupada por ese motivo".

A continuación, añade: "No sé si me da ternura, pena o miedo. Como si los cuernos les fuesen a pesar a ellos. Yo me pongo gorras y, de momento, sin problema", explicó.

De esta forma, la influencer se muestra tajante ante el posible escenario de que Fabio le fuese infiel con otra persona y sostiene que, en ese caso, sería problema de él porque sería él quien "perdería y rompería una familia". "Yo duermo muy tranquila por las noches", les aseguraba a sus más de dos millones de seguidores de Instagram.

Aprovechando este debate, Mangriñán también ha querido reflexionar sobre los prejuicios que hay hacia el mundo de la noche, al que, desde hace años, se dedica su pareja. Así pues, niega con rotundidad que sea "más probable que alguien te sea infiel por trabajar de noche". De hecho, la influencer sostiene que las personas son infieles con independencia de a lo que se dediquen, pues aquel que quiera ser infiel, lo sería, incluso aunque esté "encerrado en una oficina 12 horas y vaya de casa al trabajo".

"Vivan y dejen vivir", concluyó Violeta, para, acto, seguido, pedir a sus seguidores que sean más empáticos hacia ella, quien se encuentra en su segundo trimestre de embarazo. "Y respeten el proceso que estoy viviendo"