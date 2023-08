Sánchez trata de aislar a Feijóo y aprovecha su mayoría en la Mesa del Congreso para perfilar la investidura

Mientras el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sigue buscando los cuatro votos que le faltan para lograr que su investidura sea fallida, el presidente en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, continúa trabajando en la suya propia. Este viernes habrá un nuevo paso en ese sentido: finaliza el plazo para que los diferentes partidos registren su petición de tener grupo propio en el Congreso de los Diputados, una condición sine qua non de ERC y Junts para negociar una nueva legislatura con el socialista en la Moncloa.

Según confirman fuentes de la Mesa, el órgano que rige el Parlamento y adopta "cuantas decisiones y medidas requieran la organización del trabajo de la Cámara", todos los partidos menos Sumar -que lo hará este viernes- registraron ya sus peticiones, horas antes de que finalizara el plazo. Lo hicieron así el PSOE, el Partido Popular, Vox, el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu. También Esquerra Republicana de Catalunya y Junts. Todos ellos, salvo estos dos últimos, cumplen los requisitos, que pasan por tener 15 diputados o haber sumado el 15% de apoyo en todas las circunscripciones a las que se hayan presentado. Ambos tienen siete diputados cada uno y no llegaron al 15% del voto en todas las provincias de Cataluña.

Los partidos que pretenden reeditar el Gobierno de coalición abrirán la mano. Podrían haber optado por estirar el reglamento de la cámara, como se ha hecho en otras ocasiones desde hace años, pero finalmente se realizará a través de la cesión de diputados. Así, los diputados del PSOE Marc Lamuá y Blanca Cercas (ambos por Girona) y Andreu Martí y Valle Mellado (por Tarragona) empezarán en el grupo de Junts, cuya portavoz con casi toda probabilidad será Míriam Nogueras. Sumar, por su parte, perderá a dos diputados. Una vez constituidos los grupos, estos seis políticos volverán a sus partidos. El PSOE también prevé realizar la fórmula en el Senado, aunque el PP tiene mayoría en la Cámara Alta y podría dificultar la jugada.

Con todo, tener grupo propio o no en la Cámara Baja es una diferencia sustancial para ERC y Junts, pues los beneficios son muchos y variados. Supone, por ejemplo, tener más minutos para intervenir en los Plenos; una representación más cuantiosa en las comisiones; o que un miembro del partido asista a las juntas semanales donde se deciden los temas a tratar. Además, la diferencia económica es igualmente sustancial: cada grupo parlamentario recibe de manera mensual una subvención mensual fija de más de 30.000 euros y una variable -en función del número de diputados- de casi 1.750 euros por señoría.

"No hemos inventado la fórmula", apuntan fuentes de la dirección federal del PSOE. Las mismas destacan la "discreción" con la que los socialistas están llevando "todo" -en referencia a las conversaciones, tanto las pasadas, que sirvieron para hacerse con el control de la Mesa, como las futuras, que servirán para investir a Sánchez si fructifican las negociaciones-.

Aseguran en este sentido que la idea es "generar un clima de confianza" entre los partidos. Más con Junts que con ERC, con quien la maquinaria negociadora está bien engrasada después de la última legislatura, que duró tres años y medio y en la que los de Gabriel Rufián y los de Sánchez cerraron importantes acuerdos. De hecho, los republicanos catalanes ya han anunciado que ni se sentarán con Feijóo cuando el actual candidato a la investidura comience su ronda de contactos a partir del lunes.

No obstante, en Junts cunde el hermetismo. Tanto para hablar del PSOE, como para hablar del PP. Y, vista la imprevisibilidad con la que el expresident fugado de la Justicia Carles Puigdemont ha actuado en los últimos años, no se puede descartar nada. Más aún, teniendo en cuenta que sus postulados económicos están más cerca de Feijóo que del actual presidente del Gobierno en funciones.

Eso sí, el precio que han puesto desde la formación soberanista es claro: referéndum y amnistía. Una vez que parece descartado lo primero por inconstitucional, desde el PSOE no cierran la puerta. Quizá no lo llamen amnistía, pero Sánchez no es tan tajante como algún día lo fue. El pasado martes, en una comparecencia en Moncloa pidió no adelantarse a cual sería "el proceso de negociación" que abrirá como "potencial candidato", pero repitió que la sociedad catalana "apuesta definitivamente por el reencuentro", que se producirá con "el diálogo como método y con la Constitución como marco". Además, el jefe del Ejecutivo en funciones dijo que no era él quien debía apuntar si es una medida constitucional y le pasó la pelota al Tribunal Constitucional, ahora de mayoría progresista.