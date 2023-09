Amparo Larrañaga: "Las mentiras más grandes que he podido contar siempre han sido para paliar posibles disgustos"

Viajar a Laponia, sea invierno o verano, es una idea fresca y saludable. Y ver a Amparo Larrañaga (Mónica) y a Iñaki Miramón (Ramón) con gruesos jerseys polares y cuernos de reno es el otoñal y prometedor comienzo de una función que resulta comedia pura, pero que también lleva al espectador a debatir consigo mismo sobre certezas dudosas. Así, la verdad y la mentira y el peso de la educación orbitan en torno a cuatro personajes contrarios pero adorables: Mar Abascal, como Nuria, y Juli Capella, como Olavi comparten el escenario del teatro Maravillas de Madrid (hasta el 10 de diciembre) con Larrañaga y Miramón. Dirigida por Tamzin Townsend, esta pieza de teatro entrañable tiene un regalo añadido: la 'vuelta' de su protagonista, Larrañaga, a su género favorito totalmente recuperada de sus problemas de salud por una insuficiencia mitral severa y cumplidos los 60. Apellidarse Larrañaga, Merlo y Ladrón de Guevara imprime mucho oficio, curtido a lo largo de cuatro décadas largas y en todos los palos. Y ella le ha echado, más si cabe ahora, mucho corazón a su legado.

¿Cómo está su corazón tras el susto?Muy bien. La impresión es que acabo de salir de la recuperación, pero no ha sido así. Me operé en diciembre de 2022. El 11 de febrero salí a la palestra estupendamente y recuperadísima de la cirugía y me he ido este verano de vacaciones, que ha sido fundamental. El esfuerzo que ha hecho tu cuerpo para sanar y para recuperarse se nota. El cuerpo tiene un cansancio que notaba más que la propia cirugía. He vuelto más fuerte que nunca y mucho mejor que antes, en que tenía algunos problemas que achacaba a que vas cumpliendo años, no haces tanto deporte… Pero no era por eso. Por un hallazgo casual lo pude solucionar antes de que el corazón hubiera estado afectado, que habría sido lo grave. En mi caso, yo tengo que seguir cuatro cosas siempre: el sintrom famoso que es de por vida y te impide comer ciertas cosas, hacer deporte controlado -yo hago una rehabilitación concreta y monitorizada- y poco más. Vale cualquier deporte, mientras tengas la confianza de hacerlo y no te pases, sobre todo al principio. Recomiendo a cualquiera con una cardiopatía la rehabilitación, porque el médico es tu entrenador y eso es maravilloso. No se me ocurriría hacer crossfit, pero no lo hacía antes tampoco, ni subirme el Himalaya.

Ha dicho que su cardiopatía fue un hallazgo casual. ¿Cómo pasó?Los mayores hallazgos de este tipo son casuales. Fue porque mi marido (Ángel Planas) llegó un día y me dijo: "Tengo la tensión alta y no me firman el seguro de la película". Y le dije,"ven que te la tomo que tengo aquí un aparato de mi madre (María Luisa Merlo)". Y la tenía alta, así que le dije, pues me la mido que siempre la tengo bien. Y resulta que la tenía disparada. La tensión es la asesina silenciosa. No duele, no la notas, no la sientes.

Subirse al escenario, ¿es una medicina o un riesgo que asume feliz?Nunca lo he interrumpido. Yo empecé haciendo de todo. Pero a partir de cierta edad, formamos un grupo familiar, cuyo jefe es mi hermano Pedro. Montamos Los 80 son nuestros, de Ana Diosdado (segunda mujer de su padre, Carlos Larrañaga). Desde entonces, somos socios vitalicios. El teatro es de todos, pero el que marca las pautas es Pedro. Yo no tendría esto si no fuera por él. No es lo mismo ser empresario de teatro que trabajar con la familia, tu mujer, tu hermana, tu hermano... las decisiones de empresa las toma Pedro porque es un prodigio, ya desde niño. Todos nos dejamos llevar porque es la persona más honrada del mundo.

Se agradece un título como Laponia en este tiempo complicado. ¿Contrarresta este humor la tensión política y social del momento?Yo creo que sí, que la cultura ha dejado de ser popular, todo es política, futbol y plataformas. Se ha ido relegando en las televisiones: cada vez hay menos espacios y menos cultura en general. Tenemos menos apoyo, pero luego siente gran satisfacción cuando se sienta en el teatro, sea invierno o verano, y les estás haciendo reír y pensar. Si además de haberte reído puedes hablar de algo… que es lo que pasa con Laponia, te planteas cosas sobre la verdad, la mentira, la educación, las contradicciones… Porque el público es muy inteligente. Se sientan a ver algo que les gusta, pero también que les toca. Damos todo lo que tenemos y un poco más cada día. Y se nos está recompensando. En casa hemos abandonado la televisión. Yo me veo el informativo y cuando vuelvo del teatro, vemos una película o una serie. Es insoportable escuchar esos programas donde solo oyes política insultándose unos a otros; luego todos los asesinatos y para acabar, el cotilleo. La vida no se puede reducir a eso. Dónde está la cultura, tan abandonada. El escritor Javier Cercas dijo el otro día, cuando la gente me dice que no le gusta leer, no puedo más que darles el pésame. Hay un denostamiento, una falta de apoyos si lo comparas con algunos países.

Larrañaga cumplió 60 años en marzo pasado. JOSÉ GONZÁLEZ

¿Tiene alguna creencia que no le gustaría que una verdad le desbaratara?No, a mí me gusta la verdad siempre, menos en las cosas absurdas. Que me digan que bien estás y luego no sea así, me da igual. Pero en las cosas importantes, no quiero vivir en la inopia. En el caso de Laponia, uno de los personajes está generando un conflicto, criticando el carácter español. La diferencia está entre lo que es una mentira y una tradición. La frase más bonita la dice mi personaje, y es que las verdades no duelen hasta que no te tocan a ti. Eso es lo que a mí me gusta, que los seres humanos somos así: nuestras verdades son sagradas y las mentiras son justificadas. De lo que hablamos es de decir la verdad o de mentir. Pero como todo eso se trata de comedia, la gente sale pensando. Vamos al restaurante de enfrente y nos dicen: "Llevamos una hora hablando de esto". No creo que las verdades estén sobrevaloradas. Mentimos mucho, cada día. Hasta con el WathsApp, pero en las cosas importantes hay que ser sinceros. O cuando le afecta a otras personas, en este sentido soy muy talibán, aunque sea a costa de perder. Y mira que mentimos cada día con pequeñas mentiras inocentes...

¿Cuál es la mayor mentira que ha contado?Las mentiras más grandes que he podido contar siempre han sido para paliar posibles disgustos. No soy muy partidaria de mentir. Yo, lo del corazón, a mi madre nunca le conté lo que era, le dije una mentira como una catedral. Fíjate que mi hermano mayor, Juan Carlos, pensó que me operaba y volvía a trabajar al día siguiente. Siempre he mentido para ocultar cosas que pueden hacer daño. Además, se me nota muchísimo cuando miento. De la misma manera que si me cuentas algo que yo no deba contar, me tienen que torturar para que lo desvele.

¿Y la más gorda que le han contado a usted?Bueno, a lo largo de la vida nos hemos encontrado traiciones, mentiras que has sabido por otro lado, infidelidades, amigos que han hecho algo feo, o cosas por detrás en el trabajo. Pero nada que haya sido tan significativo como para no olvidar. Yo tengo tendencia a olvidar muchas cosas. Luego mis hermanos me llaman y me dicen, voy a contratar a Fulanito, qué te parece. "Pues estupendo" y decirme ¿pero tú no te acuerdas de lo que te hizo?... No debía ser tan importante como para vetar a nadie. Yo además no soy nadie para vetar a absolutamente nadie. Eso me parece repugnante, vetar por cosas personales.

¿Será que a veces no nos miramos a nosotros mismos?Nadie es perfecto y yo soy mucho de pensar. Me despierto y pienso que a tus queridos les tienen que querer con todos sus condicionantes, porque tú también los tienes. Le pedimos a la gente una perfección que nosotros no tenemos con nosotros mismos. Hay que relativizar y entender que cada uno tiene sus conflictos, en sus momentos y con su personalidad. Pero, esa exigencia que pides a los demás a todos los niveles... Oye, ¿es que tú te lo exiges a ti mismo? Pues entonces relaja un poco.

¿Es igual de dañino que te mienta la pareja o que lo haga un hijo o un amigo? No lo sé, pero obviamente son las personas que más tienden a poder mentirte, porque son las que están a tu lado. ¿Quién te va a mentir si no son ellos? ¿El tendero? Si no hablo con él... Yo prácticamente cuento con eso. Si no es una mentira muy grave... Un amigo me puede doler, ahora ¿hasta dónde puede llegar ese grado de gravedad y decir este ha dejado de ser mi amigo? Pues eso no lo sé. Hay que contar con ese rasgo humano de que hay gente que a veces se equivoca. Soy muy de la balanza: ¿Me compensa a pesar de esto? Hay con quienes no tienes esa capacidad de perdonar. Y eso te pasa con la gente que te importa, también por eso es más grave.



Cartel de la obra Laponia, en el Maravillas. CEDIDA

¿La sinceridad está sobrevalorada?¿Cuantas veces esas personas que te lo sueltan todo a la cara tienen un nivel de autocrítica? Yo no lo veo. Es curioso que siempre coincide con las personas que no tienen filtro. Lo primero, ¿a ti quién te ha preguntado? Es como si alguien te dice "no voy al teatro porque no me gusta". Nadie puede decir eso: no le gustarán ciertas cosas, ciertas funciones... No es absoluto. Y si no vas, ¿cómo vas a saber si te gusta? Normalmente, no las oirás diciendo cosas malas de ellas. Es lo que pasa con el personaje de Olavi, que te dice las verdades, pero cuanto le dices tú a él cosas de Finlandia (alcoholismo, depresiones, problemas con las religiones...) se mosquea. Cuanto más 'sincericidio', cometes más te molesta que te digan a ti las cosas. Eso lo tengo comprobado.

Hablando de Finlandia, ¿su hermana en la ficción y su marido hablan de verdad finés en la función?El finés o finaldés es muy complicado, suena muy raro. Aunque te lo aprendas, es muy raro pronunciarlo. Mar fue estudiando y se dejó para el final lo del finés. El problema es que se nos cayó un actor de reparto, y Juli tuvo que aprenderse todo en diez días, con esa cantidad de texto. Y claro ¿qué dejas sin estudiar? Pues el finlandés. Hemos tenido un señor de Finlandia que nos dio una banderita y nos dijo no hablas nada, de verdad. Solo entendió un taco, eso sí lo dijo bien. Incluso las cosas que se aprendió no se entendían, quitando una palabra que es un taco (risas).

De no vivir en España, en qué país le gustaría hacerlo. ¿Finlandia, quizás, ahora que está recreando su ambiente en el teatro?Me horrorizan todos los países nórdicos. Tienen menos iva, buena educación... pero comen bocadillos de croquetas. No me gusta viajar, pero me conozco España por las giras. Son auténticas giras gastronómicas. Para mí es la felicidad. Recorrer ciudades. Pero cuando estoy en otro país... te voy a contar una anécdota: mi hijo pequeño ha estudido en Canterbury (Inglaterra) la carrera, y cuando fui a la graduación, vi un banco de Santander y me puse a decir: "Mirad un Santander"... soy así de cateta. No soy una señora que vaya envuelta en banderas, pero me gusta mucho mi país, lo mío, los contrastes. No hay ningún país donde quisiera vivir, dentro de todos los defectos, creo que este es el mejor. Hicimos una función con gente, conté que tenemos poco apoyo institucional y me decía uno, pues en Portugal estamos peor. En Inglaterra, a mi hijo muchos taxistas le insultaban: ustedes han venido a quitarnos las cosas, le decían. Y tenéis que darnos las gracias por dejarnos vivir aquí. No hay que estar permanentemente comparando y denostando lo que tenemos aquí y con lo que hay fuera.



Amparo Larrañaga en 'Ser o no ser'. ARCHIVO

¿Cómo percibe la censura que sobrevuela la cultura?¿Cómo es posible que en 2023 se instaure otra vez la censura?: que a alguien le moleste un beso entre dos chicas; o por un título de una obra; o porque el contenido a ti te moleste. Tú tienes la potestad de decir esto no lo pago o lo quito de aquí. Eso se llama involucionismo. Y con eso va todo detrás, no es solo una cuestión de la cultura. El iva cultural de Holanda, cuando lo quisieron subir, la gente salió a la calle, no los directores, los artistas, los agentes...la gente. Es que eso se convierte en algo para millonarios. Hasta que la gente no salga a defender la cultura...Esto es grave, pero lo que viene detrás lo es más. Implica muchas cosas, es lo que se atreven a decir porque no importa. Eso pasará si les dejamos. La gente es más inteligente que lo que vemos en la polarización. También esto pasará. Ya no me apetece ver 24 horas de informativo sin oír algo más que no sea política. Todo se va a horas que no ve nadie, en fin de semana... Es una pena porque las generaciones que nos siguen van a carecer de ello.

¿Qué haría usted para que la gente consuma más cultura?

Crear y generar leyes de mecenazgo fundamentales. O sea, usted invierte en cultura, usted se desgrava impuestos para que no se cargue todo sobre el contribuyente. Lo que está destinado a cultura, que se gaste de verdad, controlado. En el teatro es muy grave, porque si no va nadie, te quedas sin nada. En la película te quedas con la lata, que lo inventaron los americanos en la época de mi abuela. Cuando fue a Hollywood hacía películas americanas habladas en español. Siempre lo recuperas porque hay una televisión que la programará, ya la has vendido. En teatro, ¿qué haces con el material? Se va a la nada. En Francia inventaron lo del 1%. Que te va bien la cosa, entonces te lo subo. Y luego, protegen la cultura, igual que la bandera. Aquí no puede ser que haya gente que escriba durante un año una obra que no va a estrenar nadie. Prefieren irse al final a una tertulia.

¿Echa de menos la televisión? La segunda parte de Los hombres de Paco lo hice en la pandemia. Pero como ahora, todo se consume volando, la serie ya había tenido un consumo de medio millón de usuarios en las plataformas. Yo hice dos temporadas y sí pude hacerla porque no tenía teatro. Me vino muy bien porque si no, habría estado dos años parada y fue mi vuelta a la tele. Pero ahora mismo... nada, dos cosas que me han ofrecido, ninguna espectacular, pero también es que yo vivo de espaldas a todo. No voy a fiestas, no tengo redes sociales, a estrenos. No soy muy sociable en ese sentido. Ya lo hice de joven y me lo pasé pipa. Yo no puedo hacer esto hoy y menos la edad, no me he operado de nada, me tengo que cuidar lo justo y además y me tengo que cuidar por salud.

¿Cree que la edad desmerece el trabajo de una actriz?Yo no tengo ni un tatuaje porque heredé de mi madre que por cualquier cosa, sangro mucho y claro, te operas lo justo y ha ido agravándose lo oportuno. Para la tele te exigen estar guapa pero, a la vez, no le puedes hacer sombra al flequillo de la jovencita. Yo he vivido como todas, pero yo ya lo dije: levantarme a las 4, 30, estar listas, maquilladas, vestidas... Porque ellos llegan con diez minutos, les dan un toquecito, y adiós. Pero tú, no, tú tienes todo el lío. Llega un momento en que si además te tienes que ir a un teatro, el nivel de cansancio no lo puedes soportar. Antes sí se podía porque se trabajaba 8 horas al día, era cuando en TVE se producía todo. Ahora, por supuesto que la edad es un problema. Para todo se necesitan pruebas. Hazte una prueba y me la mandas por el móvil, y luego ni te contestan. A mí me han llamado para hacer una separata con 35 personas más y yo he dicho pero...¿ a dónde vas? A mí me llamas, me sientas en un despacho y ya veré yo si quiero hacer la prueba o no. Pero me mandas un guión, un personaje. Llevo 45 años trabajando, me merezco un respeto por las canas.

¿Habrá gira con Laponia? ¿Qué otros proyectos tiene entre manos?Nuestra gira comenzó en Aranjuez (Madrid), donde nos cuidan mucho porque nos dejan su teatro para ensayar y para todo. A cambio de esa generosidad, hacemos un par de funciones, la probamos con público, estrenamos dos o tres días. Luego la hicimos en Bilbao. Si Laponia continúa estaremos toda la temporada siguiente. Si seguimos estaría bien terminar con una gira. Ojalá, porque se ha producido un milagrito con esta obra, y es que nos queremos mucho, nos llevamos de maravilla, hacemos unas tertulias que se nos apunta hasta gente de fuera. Y a veces fantaseamos con hacer Qué paso con Laponia, es un chascarrillo nuestro. Yo no quería hacer Laponia porque no me veía de madre de un niño pequeño. Pero en el teatro no importa tanto. Pues ahora fantaseamos en hacer el después.

Hablando de verdades y de mentiras, el caso Daniel Sancho se ha revelado como una fuente inagotable de misterios. Creo que su familia mantiene estrecha relación con la de su padre, Rodolfo Sancho.Rodolfo ha estado en mi casa recién nacido en brazos de mi madre. Mis padres eran amigos de mis padres. Lloraba en brazos de mi madre. Yo trabajé con él en la serie MIR. Tenía buena relación, Rodolfo es la discreción personificada, es de lo que conozco a Rodolfo. Te toca el tema porque eres madre y es tan inaudito... Mi apoyo incondicional a su padres es solo por empatía. Es la discreción, le tienes cariño… Pero la amistad nunca la he continuado, nos llamanos cuando nuestros padres murieron. Le tengo cariño por su persona y creo que es un actor excelente. Me da mucha penita. Pero no me voy a meter en nada más. Nadie está exento de este momento de locura. Yo lo siento y que todo salga lo mejor posible. El apoyo es independiente. Ni sabemos, ni tenemos por qué meternos, ni enjuiciarlo. Hay una cosa que la gente debería distinguir. La gente tiene derecho a saber si un político te roba, pero yo lo sé por mi padre, cuando murió. Una señora que se está comiendo un helado en Málaga, ¿tiene derecho a ver cómo se me doblan las piernas de dolor? Con la noticia del hijo de Rodolfo, como todos, me quedé helada. No me lo creía. Son noticias que te destrozan la vida.