Lizzo contrademandará a las tres exbailarinas que la acusaron de acoso sexual: "Es una farsa"

Lizzo no va a dar un paso atrás. Casi un mes después de que su reputación cayese en picado tras la polémica demanda que tres exbailarinas interpusieron contra ella y su compañía por presunto acoso sexual y malas condiciones laborales, la rapera texana ha decidido contraatacar.

"Mi ética de trabajo, moral y respeto han sido cuestionados", escribía la cantante de About damn time en su primer comunicado después de que la demanda trascendiera a los medios. A los pocos días, se anunció que la acusada había contratado al poderoso abogado Marty Singer, quien ha representado a Bill Cosby y a Johnny Depp, entre otros controvertidos famosos.

Era tan solo cuestión de tiempo que la cantante decidiese, finalmente, tomar medidas legales. De acuerdo al portal People, Singer compartió este miércoles unas fotografías de las tres exbailarinas -Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez, en las cuales aparecen "retozando felizmente detrás del escenario" con los artistas del espectáculo de cabaret del Crazy Horse de París en topless.

En la demanda contra la cantante, las bailarinas aseguraron que estaban "sorprendidas de que Lizzo les ocultara la naturaleza del evento, robándoles la opción de no participar". Así pues, según el abogado, estas nuevas imágenes desmentirían la acusación de las bailarinas, pues este evento tuvo lugar el 5 de marzo de 2023, un mes antes de "su visita en febrero de 2023 a Bananenbar en Ámsterdam, de la que se quejan en su demanda", explicó.

Esta versión de los hechos se justificaría también en que Davis, una de las bailarinas, envió una cinta de audición para el programa de televisión de Lizzo Watch Out for the Big Grrrls, en la que afirmaba que quería "seguir sus pasos".

"Después de que el vídeo de la audición de la Sra. Davis se hizo público, ella trató de explicar sus comentarios entusiastas sobre Lizzo afirmando que la 'mayor parte' de sus acusaciones se basaban en cosas que sucedieron después. Esa excusa está completamente contradicha por los hechos, incluidas estas imágenes", añadió Singer.

En consecuencia, sostiene que "la demanda es una farsa" y que, por ello, Lizzo tiene la intención de demandar "por enjuiciamiento malicioso" cuando, eventualmente, se desestimen los hechos de los que se la acusa.

Por su parte, la abogada de las demandantes, Neama Rahmani, defiende, según recoge People, que las exbailarinas simplemente estaban sonriendo "porque querían mantener sus trabajos. Tenían facturas que pagar como todos los demás, pero finalmente tuvieron suficiente", explicó.