Los empleados de mantenimiento del Clínico denuncian su nueva ubicación por las obras: "Incumple la ley de Prevención de Riesgos"

El traslado forzoso de sus puestos de trabajo habituales por las obras de remodelación del hospital Clínico ha puesto en pie de guerra a los miembros de mantenimiento del complejo sanitario público. Alrededor de una veintena de empleados -entre los que hay electricistas, fontaneros o carpinteros, por citar sólo algunos gremios- ha denunciado a través del Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad (MATS) que su nueva ubicación, en el sótano del centro, incumple la ley de Prevención de Riesgos Laborales.

"No hay ventilación natural y en muchos de ellos todavía no se ha instalado ventilación forzada, climatización, ni sistemas de extracción general ni antiincendios, aunque existe riesgo porque los servicios técnicos almacenan productos químicos inflamables y materiales", afirman desde MATS. "Además, estos lugares de trabajo no se limpian ni tienen en las inmediaciones servicios higiénicos (...), parecen trasteros", zanjan.

El sindicato explica que el traslado de los trabajadores se produjo a mediados del pasado julio, al iniciarse la fase III de la remodelación del hospital Clínico, que supone la intervención sobre los talleres, lugar habitual de trabajo del personal de mantenimiento. "No nos han dicho cuánto tiempo van a estar ahí, ni cuál será la ubicación de estos servicios en el nuevo planeamiento del hospital", afirman. Esto, añaden, les hace sospechar que se están dando pasos hacia la clausura de estos departamentos. "No es fruto de la casualidad, sino de un plan trazado para privatizar este servicio", aseveran.

La gerencia del hospital Clínico San Carlos, a través de un portavoz, niega la mayor. "El hospital Clínico San Carlos no está privatizando la actividad de ninguno de sus servicios", aseguran, e insisten en que el traslado del personal es "temporal" y fruto de las obras que dieron comienzo hace unas semanas y que estiman que se alarguen unos 18 meses. Las mismas fuentes no descartan acometer adaptaciones en estos lugares de trabajo.

Desde MATS exigen esta mejora de las condiciones para garantizar la labor diaria de los profesionales de mantenimiento. El traslado, censuran, ha sido "fruto de la improvisación" y afecta al rendimiento de los empleados.

Los nuevos puestos que se han habilitado son "habitáculos" del sótano que tienen otra naturaleza, como antiguos distribuidores de electricidad, salas de máquinas o cuartos con llaves de paso, entre ellas las de distribución de oxígeno de la UCI de Pediatría. "En algunos casos, para acceder a estos lugares de trabajo hay que atravesar una sala de máquinas con unos altos niveles de ruido y techos bajos llenos de tubos", añaden desde MATS, que también afean que se ha separado a unos gremios de otros y a todos se les ha situado lejos del almacén de materiales del hospital, al que tienen que acceder por una rampa que no reúne condiciones de seguridad porque "se ha hecho con un palé".

"El hospital está incumpliendo lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el real decreto por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo", insisten desde el sindicato para reclamar actuaciones urgentes que reviertan esta situación.