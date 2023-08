Así es Javier Martín, de 'calzoncillo man' en 'El gran juego de la oca' a reportero de 'CQC' y rodar con Alejandro Amenábar

Javier Martín vivió la primera época, y una de las más exitosas de Caiga quien caiga en Telecinco. El madrileño compartió mesa en el programa con Wyoming y Juanjo de la Iglesia.

Entre sus reporteros estaban Pablo Carbonell, Tonino, Mario Caballero y Sergio Pazos, a los que un tiempo después se les unió Arturo Valls (que años después presentaría junto a Manel Fuentes y Eduardo Aldán).

En total estuvo en el programa de 1996 a 2002, cuando fue cancelado, así que Martín decidió dedicarse al mundo de la interpretación, participando en series y películas, y de la radio.

Javier Martín, en 'CQC'. TELECINCO

Sus comienzos

Antes de presentar Caiga quien caiga, el madrileño participó en programas como Noche, noche e Inocente, inocente; y realizó personajes episódicos en ficciones como Farmacia de Guardia, Chicas de hoy en día, Canguros, Médico de familia y Éste es mi barrio.

También formó parte del equipo de El gran juego de la oca, concurso en que interpretaba el personaje de Calzoncillo-man, que utilizaba dicha prenda en la cabeza a modo de antifaz.

Su paso por el cine

Al acabar Caiga quien caiga, Martín se inclinó por el cine, apareciendo en Morirás en Chafarinas o en Abre los ojos, de Alejandro Amenábar. Su primer papel importante lo tuvo en Sobreviviré, película de Alfonso Albacete y David Menkes, compartiendo protagonismo con Emma Suárez y Juan Diego Botto.

Posteriormente, participaría en Corazón de bombón, de Álvaro Sáenz de Heredia; y en El rey de la granja de Gregorio Muro. Actualmente, forma parte del reparto de la obra teatral Berlín, Berlín junto a Eloy Arenas.

Visibilidad de su bipolaridad

En 2022 publicó su libro Bipolar y a mucha honra, en el que habla sobre el trastorno bipolar que sufre: "Nunca pensé que escribiría un libro, y menos que sería por tener un trastorno mental", comenta.

"Nunca pensé que alguna vez me querría quitar la vida; nunca pensé que me pasarían tantas cosas como las que me han pasado, muchas increíblemente maravillosas gracias a mi trastorno y otras tremendamente duras. Todas me han enseñado algo. Todas me han hecho más fuerte", explica el actor y presentador.